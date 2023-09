Scelta fatta sull’esonero: decisiva l’ultima sconfitta

La crisi è sotto gli occhi di tutti, ed i risultati ottenuti in questo inizio di stagione lo dimostrano ampiamente. Ovvio, già per come era iniziato questo campionato non ci si poteva aspettare granché dalla squadra, ma alle volte è troppo.

A essersene resa conto è stata in primis proprio la dirigenza, che a seguito dell’ultima sconfitta ha iniziato seriamente a valutare l’operato dell’allenatore, arrivando a prendere una decisione importante in merito al suo esonero.

C’è bisogno di dare una scossa a tutto l’ambiente, e la società sembrerebbe essere dunque pronta a farlo anche per evitare che la squadra possa finire in un momento di crisi senza fine.

Ribaltone in panchina, scelta fatta sull’esonero: le ultime

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, considerato il fatto che in questo inizio di stagione si sono registrati già diversi ed importanti cambi in panchina.

A questa folta lista presto potrebbe aggiungersene un altro, visto che l’ultima sconfitta in campionato ha fatto e non poco perdere la pazienza ai tifosi, ma non ancora alla dirigenza. La piazza avrebbe infatti chiesto a gran voce l’esonero dell’allenatore, sicura che con un nuovo tecnico la squadra riesca a superare, addirittura nell’immediato, questo complicato periodo di crisi. La società non è però dello stesso avviso, considerata l’importate decisione presa in merito al futuro dell’allenatore sulla panchina del club.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nonostante la sconfitta contro la Feralpisalò, il Lecco ha rinnovato la fiducia a Luciano Foschi. Subito dopo il ko interno contro i Leoni del Garda si era infatti parlato di esonero per l’allenatore che ha riportato i lombardi in Serie B, ma a mente lucida la dirigenza ha alla fine preso questa decisione di continuare con chi ha scritto la storia di questo club.

Lecco, confermato Foschi: ma c’è bisogno d una svolta

Il Lecco ha dunque confermato Luciano Foschi in panchina, ma la dirigenza lombarda vuole risposte in primis dall’allenatore e poi dalla squadra. Se queste non dovessero arrivare nell’immediato futuro, ecco che il presidente Di Nunno potrebbe tornare sui propri passi e cambiare idea e gestione tecnica della sua squadra.

Foschi ha dunque il tempo materiale a disposizione per dare una svolta alla stagione del Lecco, nella speranza che prima della sosta nazionali ci possa essere un’importante inversione di rotta da parte dei suoi ragazzi. In caso contrario il suo futuro sulla panchina dei lombardi sarebbe in pratica segnato.

Lecco, Foschi confermato ma in bilico: Cittadella già decisivo?

Di Nunno vuole il primo successo in campionato del suo Lecco, e nulla esclude che questo non possa arrivare già nel week-end contro il Cittadella, partita fondamentale per il futuro di Foschi sulla panchina dei lombardi. Occhio che, comunque, la gara contro i granata di Gorini non sarà ancora decisiva per un’eventuale esonero dell’ex Ravenna, che in scaso di sconfitta tornerà però ad essere fortemente in bilico.