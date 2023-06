Lukaku al Milan con lo scambio: il Chelsea fa sul serio

Romelu Lukaku al Milan con lo scambio: il Chelsea ha pronto il piano per agevolare il passaggio in rossonero

Romelu Lukaku è uno di quei calciatori che certamente animeranno le prossime settimane di mercato estivo, che sarà davvero bollente. Il bomber belga ha chiuso la sua esperienza all’Inter, con il prestito che terminerà il prossimo 30 giugno. La volontà del centravanti è però chiara; vuole continuare a giocare nell’Inter anche nella prossima stagione ed ha già manifestato le sue volontà al Chelsea attraverso i suoi agenti.

Niente Arabia Saudita, quindi, per il centravanti, con i club mediorientali che pure si erano interessati a lui; e soprattutto niente Chelsea, perché Lukaku considera chiusa definitivamente la sua esperienza con la maglia dei Blues.

Simone Inzaghi, dal canto suo, vorrebbe la riconferma del centravantu, autore di un finale di stagione scintillante; d’altronde l’Inter ha già salutato Dzeko – finito al Fenerbahce a parametro zero – e ricomporre il tandem d’attacco tra il belga e Lautaro può essere la migliore delle notizie. Lukaku, però, potrebbe proseguire la sua carriera a Milano ma non con la maglia nerazzurra; sarebbe questo lo smacco più grande per tutti i tifosi e per il club di Viale della Liberazione.

Lukaku in rossonero: la proposta del Chelsea

Lukaku, d’altronde, è finito nel mirino del Milan, alla ricerca di un bomber da affiancare a Giroud per una stagione lunga e travagliata. I rossoneri stanno vendendo Tonali al Newcastle per circa 75 milioni di euro e per mitigare il malcontento dei tifosi la dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe puntare proprio sul centravanti che ha dimostrato di saper fare la differenza in Serie A.

Anche in questo caso c’è da trattare l’acquisto con il Chelsea, proprietario del cartellino dell’attaccante. Pochettino non sembra disposto a puntare su di lui ed i Blues hanno aperto ad una sua cessione. E con il Milan sono pronti a trattare magari con uno scambio di cartellini.

I Blues hanno messo nel mirino Mike Maignan, una delle stelle del Milan e di certo uno dei migliori portieri al mondo. Per portarlo a Londra sono pronti a mettere sul piatto il cartellino del centravanti ed un conguaglio economico. Si tratta, però, di una trattativa davvero molto complessa da chiudere; i rossoneri, infatti, dopo aver quasi ceduto Tonali non vorrebbero privarsi di un altro top player della rosa di Pioli, nonostante il contratto in scadenza 2025 del portiere francese. Se quest’ultimo davvero decidesse di non rinnovare si aprirebbe una pista per una clamorosa cessione, e a quel punto il Chelsea potrebbe balzare in pole position per acquistarlo. Con una contropartita, per tanti motivi, davvero molto, molto golosa.