L’ex non ha dubbi: “Ecco la favorita per lo scudetto”

Il pronostico di un grande ex calciatore: nonostante i nuovi acquisti delle altre squadre, la favorita per lo scudetto resta la stessa.

Il mercato è ormai finito, con qualche grande colpo a sorpresa e qualche affare mancato. Adesso si fa sul serio in Serie A. Non c’è più margine di manovra: le squadre sono chiamate a mettere in campo tutto ciò che anno per arrivare a raggiungere i traguardi più importanti. Ma chi è a questo punto la favorita per lo scudetto?

I pareri sono tanti. C’è chi punta ancora sul Napoli campione d’Italia, chi è convinto che questo possa essere l’anno del ritorno delle milanesi, chi crede fortemente nella Juventus e chi azzarda addirittura un exploit della Roma di Mourinho e Lukaku. Un grande ex campione sembra avere però pochi dubbi: ecco chi è la vera favorita per il tricolore.

Sottovalutare il Napoli potrebbe essere rischioso, considerando quanto poco è cambiato rispetto a quello che lo scorso anno ha distrutto il campionato. Eppure, molti addetti ai lavori sembrano non credere molto in Garcia. Stesso dicasi per il Milan, che ha stravolto la squadra, ha fatto il pieno di talenti ma forse ha esagerato con i cambiamenti.

Se l’Inter viene quindi data come favorita da gran parte degli esperti, e anche dai bookmaker, a sorpresa un grande ex fuoriclasse della Roma punta tutto su un’altra squadra, una delle delusioni della scorsa stagione che quest’anno potrebbe trasformarsi nella vera “ammazza-campionato”.

Serie A, chi vincerà lo scudetto: ecco quale squadra è favorita

Di certo guadagna punti, a detta di tutti, la Roma con l’acquisto di un centravanti di peso come Romelu Lukaku, un calciatore che tre stagioni fa di fatto vinse da solo lo scudetto, trascinando al successo l’Inter di Conte. Ma i giallorossi vengono da due sesti posti, Mourinho fin qui non si è dimostrato un vero fattore sul campionato, e forse dipende troppo dal fragile Dybala per poter essere ritenuta davvero credibile.

Anche per questo Francesco Totti, che della Roma è stato bandiera, capitano e simbolo a livello internazionale, non riesce ancora a vedere la formazione giallorossa in prima fila per lo scudetto, anche se adesso più che mai competitiva per un posto in Champions League.

Secondo l’ex capitano giallorosso c’è solo una squadra che parte davanti a tutti in questa edizione della Serie A, ed è la Juventus di Allegri. Nonostante lo scorso anno abbia deluso le aspettative, sul piano del gioco e dei risultati, e nonostante abbia cominciato questa stagione non in maniera straordinariamente convincente, per Totti resta in pole position per tanti motivi, a partire dalla forza della squadra e della società, come confermato ai microfoni di RadioTv Serie A.

Inoltre, c’è un fattore che non può essere trascurato in questa stagione: l’assenza delle coppe per i bianconeri. La Vecchia Signora potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato, e questo la pone in posizione di vantaggio, inevitabilmente.