Serie A, sorpresa Jesse Lingard a parametro zero: firma subito

La Serie A ha da poco completato il calciomercato ordinario e ora tutte le squadre stanno studiando la rosa attuale per capire se migliorarla: c’è Jesse Lingard tra gli svincolati.

Il calciatore inglese ha detto addio al Nottingham Forest proprio poche settimane fa e ora sta cercando la soluzione giusta per tornare in campo ad alti livelli. Ha fatto benissimo negli anni in Premier League e poi nelle ultime stagioni si è dovuto ritagliare spazio lontano dal Manchester United.

Il colpo Jesse Lingard è possibile anche in Serie A, con le società che stanno pensando se migliorare ancora le rose dopo il mercato ordinario.

Calciomercato, ora Lingard è disponibile a zero

Il calciomercato dei club di Serie A è completato ma nelle due settimane di stop per la sosta nazionali potrebbero esserci novità importanti in tutti i club. Gli allenatori stanno studiando nei minimi dettagli i pro e i contro delle rispettive rose e potrebbero chiedere degli innesti a parametro zero.

Jesse Lingard potrebbe diventare un’occasione molto ghiotta per la Serie A. Il trequartista classe ’92 ha fatto molto bene nei suoi anni in Premier League ma nell’ultima stagione ha collezionato solo 20 presenze in stagione mettendo a referto 2 assist e 2 gol.

Troppo poco per meritarsi la conferma al Nottingham Forest che ha scelto di non rinnovare il suo contratto. Ora Lingard è un’occasione a parametro zero anche per i club italiani.

Lingard in Serie A? La situazione sul futuro

Jesse Lingard è il colpo a sorpresa che si può chiudere in Serie A nei prossimi giorni. Il classe ’92 cerca una nuova esperienza e si sta guardando intorno. Ha aperto al calcio italiano e sta provando a capire, insieme al suo entourage, se possono aprirsi chance anche nel campionato di Serie A nei club più importanti.

La situazione legata al futuro di Lingard non è ancora chiarissima ma la sua prima scelta è e resterà sempre la Premier League. Ci sono stati dei colloqui con il West Ham nei giorni scorsi ma poi si sono fermati perché anche gli Hammers vogliono capire se vale la pena puntare di nuovi sul classe ’92.

Secondo quanto riferisce il Mirror, Lingard sta aspettando le offerte giuste e non avrebbe problemi ad attendere il mercato di gennaio per tornare in gioco.

Lingard in Serie A: a quale squadra servirebbe

Jesse Lingard in Serie A a parametro zero sembra un colpo impossibile. L’inglese ha la priorità di restare in Inghilterra e starebbe pensando di non accettare offerte estere anche per tutto il 2023.

Il colpo Lingard in Serie A potrebbe essere utilissimo alla Fiorentina di Vincenzo Italiano che garantirebbe un posto anche in Europa al trequartista inglese e soprattutto darebbe al tecnico un’arma importantissima per far male alle avversarie.