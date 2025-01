L’Inter ha già in pungo l’erede di Lautaro: arriva dalla Serie A

Nonostante si stia riprendendo, Lautaro Martinez non è più lo stesso, con l’Inter che starebbe decidendo il da farsi in vista della prossima stagione.

L’impressione è che le parti possano a sorpresa separarsi, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta importante da parte di una delle grandi d’Europa. Al momento si tratterebbe essere di mera suggestione e nulla più, ma l’impressione è che le cose potranno evolversi velocemente. Per questo motivo dalle parti di viale Liberazione non avrebbero alcuna intenzione di farsi trovare impreparati, al punto che l’Inter avrebbe anche già individuato il giocatore sul quale andare a puntare nel momento in cui Lautaro Martinez dovesse andare via.

Inter: l’erede di Lautaro Martinez arriva dalla Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Lautaro Martinez, che a quanto pare potrebbe lasciare l’Inter al termine di questa stagione. Nulla di confermato, sia chiaro, ma il rendimento deludente di questa stagione, misto ad una serie di voci che proverebbero dall’estero, starebbero mettendo in piedi uno scenario che fino a qualche tempo fa sembrava essere impossibile.

Un epilogo del genere, però, dalle parti di viale Liberazione se lo aspettavano, come conferma anche il fatto che il direttore sportivo Ausilio si sarebbe subito messo alla ricerca di un erede all’altezza dell’attuale capitano nerazzurro. Sostituire Lautaro Martinez non sarà semplice, ma il gruppo di lavoro nerazzurro avrebbe individuato in un giovane attaccante della Serie A il profilo ideale sul quale andare a puntare nel prossimo calciomercato. Giocatore, fra le altre cose, che ieri ha contribuito a fermare la risalita dell’Inter in campionato.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, in vista della prossima stagione il club campione d’Italia avrebbe seriamente messo gli occhi su Santiago Castro del Bologna. L’argentino, classe 2004, per caratteristiche tecniche e fisiche ricorda molto Lautaro Martinez, ed per questo che l’Inter potrebbe farci un pensierino, soprattutto se il Toro dovesse andare via.

L’erede di Lautaro Martinez costa 25MLN (per ora)

L’Inter ha deciso: sarà Santiago Castro l’attaccante del futuro. L’approdo in nerazzurro del giovane attaccante argentino, però, sarebbe vincolato al futuro di Lautaro Martinez, ma l’impressione è che in estate il club campione d’Italia un tentativo potrebbe farlo a prescindere.

Al momento, stando a dati Transfermarkt, per lasciar partire Castro nel prossimo calciomercato il Bologna potrebbe arrivare a chiedere fino a 25 milioni di euro, ma se l’argentino dovesse continuare ad avere un rendimento del genere, la sua valutazione potrebbe lievitare fino a sfiorare cifra raggiunte in estate con la cessione di Zirkzee (40 milioni di euro, ndr). L’Inter nel frattempo si guarda attorno e monitora la situazione, valutando anche la possibilità di inserire eventualmente in questa trattativa qualche contropartita tecnica. Staremo a vedere.