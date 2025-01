Lo fanno fuori, ne approfitta il Milan: arriva al posto di Rashford

Il calciomercato del Milan può prendere una svolta importante nel giro di pochissimi giorni: ora arriva lo scontento dalla Spagna.

Il Milan ha bisogno assolutamente di miglioramenti in tutti i reparti, come ha chiesto Sergio Conceiçao sin dal primo giorno che è arrivato in rossonero. La società sta provando ad accontentare le sue richieste perché ora la classifica non è piacevole, non rispecchia gli obiettivi stagionali che erano stati prefissati e per questo motivo serviranno sicuramente dei volti nuovi per completare la squadra.

La situazione legata al Milan non è semplicissima, c’è bisogno di diversi calciatori nuovi e non è detto che arriveranno tutti nel mercato di gennaio.

Calciomercato Milan: colpo low cost dalla Spagna

Il Milan sta seguendo molti calciatori in questa sessione di gennaio e potrebbero esserci delle novità importanti nel giro di poche ore. Sergio Conceiçao ha chiesto nuovi calciatori da poter abbracciare subito per permettere alla squadra di migliorare e di lottare per grandi obiettivi.

Ci sono diversi profili che fanno al caso del Milan ma per il momento la società non ha ancora deciso su chi scommettere e su chi investire le cifre giuste per completare definitivamente la rosa.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan può prendere un colpo low cost: va via dalla Spagna e può firmare per i rossoneri.

Milan, idea Lemar in attacco: lo mandano via dall’Atletico

Il Milan sta cercando un nuovo attaccante che possa essere in grado di fare la differenza e di essere subito titolare insieme a Pulisic e Leao dietro il centravanti.

Secondo quanto riferisce Marca, l’Atletico Madrid ha deciso di mandare via Thomas Lemar a gennaio e ora il calciatore francese può essere l’ultima idea per l’attacco del Milan. A 29 anni può diventare il colpo giusto per completare l’attacco del Milan e far sì che la rosa nella zona offensiva possa essere completa.

Lemar è l’alternativa a Marcus Rashford. Arrivare all’attaccante inglese non è semplice, per costi e per la concorrenza che c’è da tutta Europa.

Lemar al Milan: le cifre dell’affare

Thomas Lemar al Milan è una possibilità concreta. L’Atletico Madrid ha deciso di mandare via il calciatore francese che a 29 anni non intende ancora lasciare l’Europa calcistica e quindi ha già respinto qualche offerta dall’Arabia Saudita e vuole continuare ad alti livelli.

Lemar al Milan è un colpo possibile per 5-6 milioni di euro. L’esterno francese ha collezionato solo 2 presenze in questa stagione e nessun gol né assist e quindi è diventato un corpo estraneo ai Colchoneros e per Simeone non è mai stato presa in considerazione la sua presenza fino alla fine della stagione.