Milan, emergenza totale: nuovo infortunio, salta il derby

Per il Milan è emergenza totale in vista del derby contro l’Inter di sabato prossimo: nuovo infortunio per Pioli, c’è caos totale.

I rossoneri hanno iniziato alla grande la stagione, con tre vittorie in tre partite che hanno consegnato la vetta della classifica di Serie A, al pari dell’Inter di Simone Inzaghi. E sabato prossimo ci sarà il primo scontro diretto che determinerà la squadra più forte di Milano per questo inizio di stagione già scoppiettante.

Per Stefano Pioli, però, ci sono già i primi problemi che rischiano di compromettere sia il derby contro l’Inter che la stessa classifica. Dopo le prime settimane di campionato e di nazionali, si è riempita l’infermeria.

Milan, situazione infortuni preoccupante: le ultime

Il Milan ha iniziato benissimo la stagione, con tre vittorie di grande spessore sia per i risultati che per quanto mostrato di buono tecnicamente. La squadra ha risposto alla grande agli stimoli proposti dalla società e dal tecnico, che vuole tornare a vincere dopo una stagione senza titoli che ha messo a soqquadro anche il quadro dirigenziale.

L’inizio di stagione del Milan è stato spettacolare ma ci sono anche alcuni problemi da dover affrontare giorno dopo giorno. La sosta nazionali ha mietuto delle “vittime” per il Milan: c’è l’infermeria in piena emergenza e ora Pioli è preoccupato per il derby.

La notizia più pericolosa delle ultime ore riguarda Theo Hernandez e Maignan che non si sono allenati con la Francia. Ma le cattive notizie non sono finite qui.

Milan, nuovo infortunio: emergenza totale in difesa

Il Milan si prepara al derby contro l’Inter ma per Pioli è emergenza totale. L’allenatore emiliano vuole tornare a vincere la stracittadina dopo le difficoltà estreme vissute nella passata stagione ma ci sono molti problemi da affrontare.

In difesa è emergenza totale per il Milan. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Fikayo Tomori, out per squalifica e al suo posto era pronto Pierre Kalulu per fare coppia con Malick Thiaw.

Pierre Kalulu è out per infortunio. Il difensore francese ha rimediato un problema muscolare che lo mette in forte dubbio per il derby di sabato. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti sul difensore che potrebbe non farcela. Pioli, intanto, prepara la coppia Thiaw-Kjaer contro l’Inter.

Out anche Kalulu: Pioli spera in Theo e Giroud

La situazione relativa a Pierre Kalulu mette in difficoltà Pioli. L’allenatore spera di trovare a sua disposizione due pezzi pregiati come Theo Hernandez e Olivier Giroud.

L’attaccante ha già detto che si sente bene e pronto per giocare il derby, mentre per Theo Hernandez è previsto un turno di riposo nell’amichevole di martedì sera contro la Germania per non accavallare i fastidi fisici.