Luis Enrique rompe con Dembele, scambio da paura in Serie A

Luis Enrique e Ousmane Dembele ai ferri corti, l’ex tecnico giallorosso rompe con l’ex Barcellona: scambio da brividi in Serie A

L’anno zero del Paris Saint-Germain dopo la rivoluzione estiva, via Leo Messi, Neymar Jr e Marco Verratti, per il momento non è prodigo di soddisfazioni.

Oltre al rendimento altalenante in Ligue 1, i parigini nell’ultimo turno hanno pareggiato a reti inviolate contro il fanalino di coda Clermont, anche in Champions League arriva la prima sbandata di quelle da fare uscire di strada. Dopo il convincente e promettente esordio contro il Borussia Dortmund (tedeschi ko per 2-0) gli uomini di Luis Enrique hanno incassato 4 gol, al ‘St. James’ Park’, dal Newcastle che, a ‘San Siro’, è apparso impalpabile in fase offensiva. Insomma, i parigini tornano a vedere le streghe in quella ‘Champions League’ che per loro è più di un’ossessione: è un tabù che proprio non riescono a sfatare.

Non essendo riuscito a mettere le mani sull’agognata ‘Coppa dalle grandi orecchie’ con i ‘tre tenori’, Messi, Neymar e Mbappè, il Presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, quest’estate ha cambiato strategia: via i senatori, che hanno fatto il loro tempo sotto la Torre Eiffel, e le stelle superpagate e al loro posto calciatori funzionali agli schemi del neotecnico Luis Enrique che alla guida del Barcellona e della Nazionale spagnola ha dimostrato di saper dare un gioco alle sue squadre.

Luis Enrique rompe con Dembele, scambio da paura con Chiesa

Dunque, una vera e proprio ‘rivoluzione copernicana’. Ma come insegnava Lenin, che di rivoluzioni se ne intendeva, la “rivoluzione non è un pranzo di gala” e così già in queste battute iniziali della stagione i nodi arrivano al pettine in casa Paris Saint-Germain.

Nello specifico, l’ex tecnico blaugrana proprio non va d’accordo con Ousmane Dembele, l’acquisto boom del mercato estivo del PSG, che, dopo essersi rilanciato nella scorsa stagione con la maglia del Barcellona contribuendo in maniera decisiva alla conquista della Liga da parte dei catalani, è chiamato e essere il valore aggiunto di un gruppo orfano delle sue stelle sudamericane.

Ma finora il suo contributo alla causa del PSG è stato irrilevante: zero gol e 1 assist. Troppo poco, tanto che Luis Enrique ha ormai perso la pazienza e non vede l’ora di disfarsi dell’ex Barcellona. Ma come? Ebbene, ai dirigenti del Paris Saint-Germain, che sono a conoscenza del fatto che l’ex Barcellona è da sempre un pallino di Max Allegri, si è accesa la lampadina: proporre alla Juventus uno scambio tra Dembele e Federico Chiesa.

Si farà? Chi può dirlo. Quel che è certo è che non solo quelle del Signore ma anche le vie del calciomercato sono infinite. Dunque, mettetevi comodi perché da qui alla chiusura della finestra invernale di calciomercato non mancheranno i colpi di scena.

