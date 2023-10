Lo sceicco sbarca in Italia: Al-Khelaifi pronto ad investire in un club storico italiano

Un club storico italiano, con le alte ambizioni di tornare grande, tra le mani del potentissimo Al-Khelaifi per il suo domani.

Il presidente ricchissimo sarebbe pronto ad investire nel calcio italiano, permettendo così ad un club storico d’Italia di avere delle risorse importantissime per il proprio futuro, in un momento dove la società ha faticato e non poco per risollevarsi a livello finanziario.

Ha rischiato la bancarotta e il momento in campo pure non è dei più rosei, quello che sta vivendo uno dei club che ha segnato per sempre la storia del calcio italiano, ad alti livelli. C’è una deadline fissata in Tribunale, per decidere le sorti del club e succederà nel corso di questo ottobre. Di mezzo ci è finito lo sceicco Al-Khelaifi che potrebbe cambiare per sempre la storia del calcio italiano, diventando il primo sceicco ad investire nel calcio in Italia.

Lo sceicco in Italia: la notizia sull’approdo nel calcio italiano

Mentre la squadra dovrà scendere in campo per ottenere i risultati che fino a questo momento non sono praticamente mai arrivati, c’è la società che sta lavorando per avere della solidità finanziaria.

Bisognerà passare per il “piano della ristrutturazione” che dovrà essere approvato dal Tribunale di Genova e la deadline per questo sarebbe fissata al 20 ottobre 2023. Una soluzione che porterebbe alla riduzione dei 200 milioni attuali di debito a cifre intorno agli 80. Al centro delle questioni Radrizzani e Manfredi che, da sottolineare, hanno ereditato quelli che sono gli attuali debiti della Sampdoria, salvata all’ultimo momento grazie al loro sacrificio.

Allo stadio della Samp sono arrivati imprenditori di tutto il mondo, con i due investitori che starebbero cercando dei nuovi azionisti. E uno di questi, appunto, potrebbe salvare la Sampdoria: è il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, che è fonte principale del fondo qatariota.

Al-Khelaifi alla Sampdoria: la situazione

Uno sceicco nel calcio italiano, precisamente alla Sampdoria. A riportare la notizia sono i colleghi di Tuttosport che hanno analizzato quella che è la situazione in casa blucerchiata.

Radrizzani e Manfredi cercano dei nuovi azionisti, non ricevono ad oggi delle contestazioni da parte dei creditori e questo permette ad entrambi di andare verso un closing definitivo. Sono sei i milioni investiti lo scorso giugno, per riscattare il prestito convertibile che aveva permesso a Ferrero di esserci, anche se in minoranza, all’interno del club. Adesso ci sarà un aumento di capitale, con la società che sarà obbligata a rispettare le scadenze dei creditori. Pertanto, ci saranno in ballo 20 milioni. A risolvere la questione e sbrogliare la complessa situazione, ci sarà la posizione dello sceicco Nasser Al-Khelaifi che potrebbe investire nel calcio italiano, alla Sampdoria.

Sampdoria, situazione finanziaria e non solo: il mercato dei ricchi per i blucerchiati

La Sampdoria, una volta inserito Al-Khelaifi tra gli azionisti, si ritroverebbe a sognare assieme ai suoi tifosi, un mercato da ricchi del calcio. Occhio a quanto potrebbe accadere nel filo diretto tra Paris Saint-Germain e Sampdoria, anche in virtù di squadra satellite, che potrebbe vedere alcuni tra i giovani più importanti del club parigino, in blucerchiato.