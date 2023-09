Mancini torna subito in Italia: svelata la data, ecco dove

Roberto Mancini è ancora sotto attacco per la decisione di lasciare l’Italia e vestire la maglia dell’Arabia Saudita: ma ora torna in Italia.

L’ex commissario tecnico della Nazionale ha lasciato un vuoto importante, vista la voragine che si è portato con sé e la rincorsa alla qualificazione all’Europeo che deve fare, d’ora in poi, il gruppo di Luciano Spalletti. La squadra è già tornata a vincere e a giocare a meraviglia dopo il suo addio, proprio come chiede il nuovo ct.

L’addio di Mancini è stato inaspettato e ha creato molto caos e ora la situazione è ancora sul tavolo della FIGC che sta decidendo come agire.

Mancini in Arabia Saudita: ora rischia il Tribunale

Roberto Mancini ha deciso di lasciare la Nazionale Italiana improvvisamente. Dopo le brutte figure fatte in campo e le prime sconfitte per le qualificazioni a EURO2024, ha deciso di dire addio e di prendere al volo l’occasione di firmare un contratto faraonico con l’Arabia Saudita.

La Nazionale asiatica era alla ricerca di un nuovo ct dopo il Mondiale in Qatar e ha scelto di ricominciare dall’ex ct dell’Italia. Ma la sua avventura in terra saudita è iniziata malissimo, con due sconfitte consecutive che lo mettono subito sul banco degli imputati.

Il futuro di Mancini sarà sicuramente ricchissimo ma la FIGC sta valutando un’azione risarcitoria nei suoi confronti.

Mancini torna in Italia: il motivo

L’inizio di Roberto Mancini con l’Arabia Saudita è stato pessimo. Il tecnico non ha saputo far girare a dovere la squadra, dimostrando gli stessi limiti che aveva dimostrato con la nazionale italiana nell’ultimo periodo. In terra asiatica ha già ricevuto le prime critiche feroci e c’è chi vorrebbe subito mandarlo via.

Il futuro di Mancini non sembra affatto in discussione in Arabia Saudita. Ha ancora tanto lavoro da fare e il suo contratto ricchissimo lo costringerà a trovare soluzioni sempre più importanti per arrivare agli obiettivi richiesti dalla federazione saudita.

Intanto domenica Mancini tornerà in Italia e si recherà a Genova. È stato uno degli uomini simbolo della Sampdoria in gioventù e ha ancora tanti amici da salutare in terra ligure.

Mancini a Genova: l’annuncio

Roberto Mancini torna per la prima volta in Italia dopo l’addio alla Nazionale e l’accordo con l’Arabia Saudita. Il suo ritorno è dovuto all’inaugurazione del campo sportivo “Mauro Morgavi”, campo della Sampierdarenese, e Mancini sarà presente.

Il presidente della società rossonera Roberto Pittaluga ha spiegato di aver convinto Mancini dopo molto tempo.

“Pensavo a Mancini per l’inaugurazione del nuovo Morgavi, quando ancora era il ct dell’Italia. Ma non eravamo mai riusciti a conciliare i suoi impegni con una data fattibile, poi le vicende della scorsa estate hanno complicato ulteriormente le cose. Ma adesso ci siamo riusciti e avere un personaggio come Mancini a salutare il rinnovo del nostro campo è un motivo di grande orgoglio per la Sampierdarenese”.