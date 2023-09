Ultim’ora, Allegri via: scelto il nuovo allenatore della Juve

In casa Juventus torna a galla quel malcontento che non è mai stato definitivamente archiviato. Le indiscrezioni sul futuro di Massimiliano Allegri non si fanno perciò attendere. È stato già scelto un nuovo allenatore? Le novità.

Massimiliano Allegri ha invocato calma e concentrazione, ma poi tutto c’è stato tranne questi due fattori in Sassuolo-Juventus. La squadra bianconera è apparsa spaesata e tanti sono stati gli errori anche da parte dei singoli, perché Wojciech Szczesny e Federico Gatti ad esempio hanno commesso imprecisioni di non poco conto.

Ecco allora che, immediatamente, sono tornati a galla i malumori nei confronti dello stesso Allegri. E sono arrivate con essi anche indiscrezioni dell’ultim’ora su quello che potrebbe essere il nuovo eventuale tecnico della Vecchia Signora. Nel mirino, infatti, è finita ancora una volta la gestione della squadra fatta da Massimiliano Allegri.

I tifosi bianconeri sono furibondi specialmente perché, in una stagione dove la Juve non ha gli impegni delle coppe e può concentrarsi sul campionato per provare a vincere lo scudetto, non si possono commettere scivoloni di questo tipo. Perdere 4-2 in casa del Sassuolo, per come poi la gara è stata persa, è stato un duro colpo e sui social l’#AllegriOut è immediatamente tornato in tendenza. Con esso sono però anche venute a galla determinate indiscrezioni su quello che potrebbe essere il nuovo mister della Juventus.

Juventus, Conte per sostituire Allegri? Spunta l’incontro segreto

Torna più forte che mai in auge il nome di Antonio Conte. Con lui ci sarebbe stato perfino un incontro segreto! Stando alle indiscrezioni di alcuni insider di ‘Twitter’ riportate da ‘Calciomercato.it’, infatti, la Juventus avrebbe tenuto un altro incontro, tutto segreto, con Antonio Conte.

Non sarebbe questo il primo tenuto tra le due parti. Ma adesso, a quanto pare, si inizia a fare sul serio. L’allenatore, attualmente svincolato, sarebbe infatti pronto a rimettersi in pista. Risollevando le sorti della Juventus e accettando una nuova sfida. Situazione questa che gli permetterebbe di allenare restando però vicino alla sua famiglia.

Si attendono per questa situazione, che potrebbe rappresentare un’importante svolta, ulteriori novità. Ma nel frattempo Massimiliano Allegri continua con il suo lavoro, restando dal canto suo convinto della posizione che sta rivestendo oramai sulla panchina juventina dal 2021. I tifosi però sperano in una svolta che può portare la Juventus a risollevarsi e a reindirizzare quella che è una stagione da pochissimo cominciata.