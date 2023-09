Maria Guardiola fa impazzire i follower: attento papà Pep, il tecnico senza parole

Maria Guardiola sempre più affascinante, la figlia dell’allenatore del City va alla conquista del web, pose da urlo

Ottenere grande successo e farsi benvolere dal pubblico evidentemente è uno degli attributi principali di casa Guardiola. Pep, l’allenatore spagnolo, dopo essere stato un grande giocatore, in panchina ha vinto tutto, bissando con il Manchester City lo scorso anno il Triplete già centrato al Barcellona e contribuendo con il suo stile a scrivere pagine di storia del calcio, rivoluzionando profondamente la tattica per come la conosciamo oggi. Ma anche sua figlia Maria non è certo da meno.

La giovane ha 22 anni ed è nata nel 2001. Come si può notare già da questa foto introduttiva, è una splendida ragazza, una di quelle bellezze che non passano certo inosservate. E che sta iniziando a spopolare sul web almeno quanto suo padre è famoso nel mondo del calcio.

Una crescita vertiginosa sui social per Maria, che nell’ultimo anno ha quasi raddoppiato il numero dei suoi fan. Ora, è a circa 735 mila followers su Instagram, e la cosa, ammirando i suoi scatti, non sorprende più di tanto, anzi.

Maria sta diventando famosa come modella e influencer e i risultati si vedono, eccome. Già nel corso dell’estate aveva regalato al suo pubblico diverse immagini da ricordare, e sembra non volersi fermare più.

Maria Guardiola, riflessi bollenti allo specchio: sotto il giaccone gambe perfette in collant

Impegnata anche nella gestione della fondazione di famiglia, la Fondazione Guardiola, che si occupa della solidarietà ai diversamente abili da veicolare attraverso lo sport, Maria si diverte spesso a infiammare il cuore degli ammiratori con foto come questa, di quelle che lasciano immediatamente il segno.

Maria si cimenta in un poker di selfie allo specchio con addosso un giaccone che però al di sotto lascia intravedere gambe perfette in collant. Una posa di quelle in grado di macinare like e commenti estasiati in pochissimo tempo e infatti è esattamente quello che accade. La community risponde presente e tributa a Maria una ovazione in piena regola.

Che si tratti di sfoggiare capigliatura bionda o castana (la giovane si diverte a cambiare tinta di quando in quando, a seconda del momento), il risultato non cambia affatto. E su Instagram è festa grande per una delle bellezze che maggiormente faranno parlare di sé nei prossimi anni, ne siamo certi.