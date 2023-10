Maria Guardiola si mostra così: fan in delirio

Sempre più bella ed intrigante Maria, la figlia del noto allenatore Pep Guardiola. Una bellezza incredibile, anche dopo l’ultimo cambio look.

Senza dubbio Pep Guardiola è da molti anni l’allenatore forse più iconico e stimato al mondo. Lo spagnolo, dopo aver chiuso una carriera trionfale con la maglia del Barcellona, ha cominciato ad allenare, vincendo trofei ovunque e mostrando un calcio propositivo e rivoluzionario.

Oltre ad essere stimatissimo come allenatore e vincente sul campo, Guardiola vanta anche una famiglia splendida. Pep infatti è sposato da molti anni con Cristina Serra. Dalla loro unione sono nati tre splendidi figli. La più celebre e chiacchierata ad oggi è la primogenita Maria, ragazza davvero bellissima ed affascinante.

Maria Guardiola, che ha solo 21 anni, è già una diva del mondo dei social. Sfruttando il suo cognome importante, ma anche la sua bellezza assoluta, la giovane è divenuta una stimatissima influencer a livello internazionale. Basta recarsi sul suo account e scoprire che la piccola Guardiola ha ben 727 mila follower. Numeri destinati a crescere nel breve e medio termine.

Maria Guardiola cambia look: le prime foto con i capelli mori fanno impazzire tutti

Consapevole del proprio fascino e della bellezza naturale e giovanile, Maria Guardiola spopola su Instagram pubblicando immagini glamour ed accattivanti. Non solo un viso angelico ed un corpo da urlo, ma anche la capacità di essere attraente nelle sue pose quasi da top model professionista.

L’ultima novità per quanto riguarda la primogenita del tecnico del Manchester City riguarda il suo cambio di look. Maria è passata dal colore biondo di capelli ad una acconciatura ben più scura, diventando mora tutto d’un tratto. Un cambio che sembra però piacere molto ai fan, i quali hanno messo in moto una pioggia di like ai primi scatti ‘moreni’ della giovane influencer.

“Così è ancora più sexy” – hanno scritto alcuni follower commentando il cambio di look di Maria Guardiola, che cambia colorazione dei capelli ma certamente non perde un briciolo di bellezza e sex appeal.

Già sotto contratto per una nota agenzia di moda e fashion, la 21enne Maria è stata spesso vista allo stadio del Manchester City o a bordo campo per fare il tifo per papà Pep e festeggiare i suoi tanti trionfi. E chissà che qualche calciatore inglese non si possa essere invaghito della bellezza della giovane spagnola. Certo, uscire con la figlia del boss non è sempre così facile…