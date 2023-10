Il ritorno di Walter Mazzarri: esonero e ore contate per il tecnico

Pronto al ritorno Walter Mazzarri, nel calcio italiano, dopo le ultime vicissitudini che riguardano una scottante panchina italiana.

Il tecnico, dopo quanto accaduto ad uno degli allenatori che non se la sta passando benissimo nel suo nuovo club, potrebbe arrivare in Italia di nuovo per sostituirlo nel ruolo di allenatore.

La scelta cadrebbe su Walter Mazzarri di fronte a quelli che sono i candidati in panchina tra i tecnici liberi in Italia, considerando quello che sarebbe un suo approdo in una piazza che già conosce e dove ha ottenuto risultati importanti nel corso della sua carriera.

Riecco Walter Mazzarri in Italia: un allenatore è verso l’esonero

La situazione può considerarsi critica per uno dei club che era partito con le alte ambizioni di classifica, e che ora precipita a picco.

Perché c’è un allenatore che ha le ore contate, considerando che proprio in questa serata sarà tempo di serie valutazioni, per un confronto che porterebbe poi all’esonero dell’allenatore che era tornato in Italia dopo l’esperienza in Turchia, con l’obiettivo di incidere in Italia.

Un passato alla Juventus e poi ora alla Sampdoria, Andrea Pirlo è verso l’esonero non avendo convinto nessuno in questo inizio di stagione. Solo 5 punti ottenuti fino a questo momento – 2 punti sono di penalizzazione, si trova a quota 3 in classifica – e penultima solo davanti al Lecco, squadra arrivata in Serie B per la lotta alla salvezza. A sostituirlo a Genova potrebbe essere Walter Mazzarri, che ha già vissuto un passato da tecnico dei blucerchiati.

Sampdoria, esonero Pirlo: le ultime sui blucerchiati

Secondo quanto filtra in casa Sampdoria, non c’è una buona aria attorno alla situazione di Andrea Pirlo, tecnico verso l’esonero. Potrebbe succedere tutto nel corso di questa sera o tra i prossimi giorni ed è candidatura aperta per i diversi nomi legati alla panchina dei blucerchiati.

In Liguria potrebbe tornare Walter Mazzarri, tecnico libero dopo l’ultima esperienza non felicissima vissuta al Cagliari e con le voci di un posto in panchina col Marocco che sembrano essersi allontanate definitivamente. Il tecnico italiano potrebbe tornare lì dove tutto cominciò quando, prima dell’esperienza di Napoli, impressionò e non poco sulla panchina della Sampdoria, legandosi per sempre il nome di Walter Mazzarri al club di Marassi.

Mazzarri la prima scelta della Samp: c’è anche un campione del Mondo

C’è anche un campione del Mondo oltre Walter Mazzarri, per sostituire Andrea Pirlo. Si tratta di Daniele De Rossi, a caccia di una nuova esperienza dopo quella vissuta alla SPAL in precedenza. Ma la Samp vuole Mazzarri per la gran risalita dal fondo della classifica in Serie B.