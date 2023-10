Clamoroso errore del VAR nel big match, scoppia la polemica

Ha davvero del clamoroso quanto accaduto nel big match che è stato seguito in tutto il mondo. C’è stato, infatti un incredibile errore del VAR, che inspiegabilmente non ha corretto una decisione arbitrale sbagliata. Adesso è scoppiata la polemica, alimentata poi da un comunicato ufficiale.

Quando è stato introdotto, si pensava che la tecnologia VAR fosse lo strumenti per chiudere definitivamente quel capitolo che va sotto il nome di “polemiche arbitrali“. A distanza di anni, ora che questo strumento è diventato un elemento centrale nel mondo del calcio, possiamo dire che non è servito fino in fondo rispetto al suo scopo iniziale. Ha sicuramente ridotto e di molto il numero di errori, ma per quei pochi che ancora capitano ha aumentato inevitabilmente la quantità di polemiche e la mole di polemiche che solleva ciascuno di loro. Quello che è accaduto ieri ha del clamoroso. Ancor di più se si tiene conto che è avvenuto in un big match che ha attirato l’attenzione da ogni angolo del mondo.

Clamoroso errore arbitrale nel big match

Ha davvero del clamoroso quanto accaduto ieri in occasione del big match. Stiamo parlando di Tottenham vs Liverpool, gara vinta dai padroni di casa per 2-1 in maniera folle. Due espulsi per i Reds, autogol a tempo quasi scaduta di Matip ed un gol annullato per fuorigioco agli uomini di Klopp. Con un piccolo dettaglio da raccontare: non era assolutamente fuorigioco.

Al 35′, sul punteggio ancora di 0-0, il direttore di gara ha annullato per fuorigioco la rete del vantaggio siglata da Luis Diaz. In realtà, come si è subito visto dal replay, la posizione del colombiano era regolare, con il VAR che però inspiegabilmente non è intervenuto. In maniera del tutto inevitabile è esplosa la polemica, con tanto di comunicato anche da parte dell’associazione degli arbitri.

Errore del VAR in Tottenham-Liverpool, comunicato ufficiale

L’organizzazione degli arbitri, attraverso un comunicato ufficiale, si è assunta le proprie responsabilità riconoscendo che c’è stato un errore nell’utilizzo del VAR da parte degli arbitri coinvolti. Ha, inoltre, annunciato che adesso sarà avviata una indagine per appurare il perché di questo inspiegabile errore, al fine anche di evitare che possa capitare nuovamente in futuro. Il fuorigioco, infatti, anche quando è millimetrico, rappresenta un chiaro ed evidente errore. Ed il VAR, in casi simili, non può non intervenire.