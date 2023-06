Costume minuscolo: Cecilia Capriotti da guardare con cautela

La modella e attrice Cecilia Capriotti, è molto attiva sui social. Il proprio profilo Instagram, infatti, conta ben 528.000 follower

Cecilia Capriotti è una modella, attrice e showgirl nativa di Ascoli Piceno. Nel 2000 partecipa a Miss Italia, dove si classifica quarta. Poco dopo arriva la definitiva notorietà, grazie alla partecipazione in alcuni programmi televisivi e per aver recitato in alcuni film di successo.

Nel 2004, infatti, ottiene il ruolo di ‘Valletta’ nel programma di Rai Due “Dribbling”, mentre l’anno successivo invece diventa l’inviata fissa di un altro programma di casa Rai “La vita in diretta”. Qualche anno dopo arriva l’esordio anche sul grande schermo grazie alla pellicola “No Problem” famoso film con protagonista Vincenzo Salemme. Nel 2010 partecipa al celebre reality show di casa Rai “Ballando con le stelle“, mentre nel 2018 diventa una naufraga della tredicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”.

Anche la vita sentimentale procede a gonfie vele. L’attrice, infatti, è legata dal 2014 all’imprenditore siciliano Gianluca Mobilia. Nel 2016 la coppia ha avuto una figlia dal nome Maria Isabelle. La donna ora è molto attiva sui social, con il profilo Instagram che ha un grande successo. A tal proposito, l’ultimo scatto pubblicato ha lasciato i fan a bocca aperta.

Cecilia Capriotti incanta, il costume è da urlo: fan a bocca aperta

Cecilia Capriotti, come detto, è molto attiva sui social, principalmente su Instagram. La donna, infatti, pubblica costantemente dei contenuti che trovano il gradimento dei suoi followers. L’ultima foto pubblicata, infatti, ha lasciato senza fiato i fan più assidui.

Il suo profilo è molto seguito nonostante la donna sia stata meno sui teleschermi negli ultimi anni. Cecilia usa il suo profilo Social principalmente per scatti di moda e per condividere qualche momento insieme a sua figlia. Nello scatto pubblicato pochi giorni fa, possiamo vedere la bella Cecilia con indosso un costume nero uscire dalla piscina.

Il costume trattiene a fatica un décolleté davvero formidabile, oltre che a mettere in risalto tutta la bellezza della quarantacinquenne. In bella mostra anche il ventre e le sue gambe perfette, per un vero e proprio show. Sono molti i commenti pervenuti sotto la foto in questione, che lasciano intendere quanto questi scatti siano apprezzati.

Nonostante l’età che avanza la donna dimostra di mantenersi in forma smagliante, con i followers già in attesa di un nuovo scatto. Con l’estate appena iniziata, Cecilia Capriotta è pronta ad infiammare Instagram ancora a lungo.