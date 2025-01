Milan anticipato: preso dal Verona per 15 milioni

Il calciomercato di gennaio regala un colpo sensazionale negli ultimi giorni: beffa clamorosa al Milan che non ha potuto affondare.

I rossoneri avevano e hanno degli obiettivi ben chiari per poter migliorare la rosa e il proprio futuro. La società ha una lista di calciatori da poter acquistare ora o in estate perché sono considerati molto forti e utili al progetto nato ora con Conceiçao e quindi sono attenzionati da Moncada e Furlani che presto vogliono provare a portarli in rossonero.

Il futuro del Milan dipende sicuramente dalle mosse di calciomercato che si riusciranno a chiudere: ma non sempre sono colpi fattibili.

Calciomercato, il Milan perde troppo tempo: va in un’altra big

Il calciomercato di gennaio porta spesso delle sorprese nelle ultime ore e anche questa volta potrebbe accadere la stessa cosa, con un colpo molto importante che può cambiare squadra. Il Milan aveva una lista di calciatori da seguire fino alla fine della stagione per poi pensare all’acquisto ma la situazione sta cambiando.

Il futuro di alcuni calciatori sta cambiando in queste ore, e in maniera anche inaspettata per alcuni aspetti. Ora c’è un nuovo giovane che è pronto a lasciare la Serie A con effetto immediato.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan perde un altro colpo e lo lascia andare in un’altra big: pronte le firme.

Il Chelsea vuole subito Belahyane: lo soffia al Milan

Per l’estate il Milan aveva messo nel mirino Reda Belahyane del Verona. Il centrocampista marocchino si è comportato benissimo in Serie A fino a questo momento ed essendo giovanissimo è stato attenzionato dai rossoneri e anche da altri top club italiani ed europei.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, però, le attenzioni del Milan – che era il club che più di tutti in Italia aveva mostrato interesse per il classe 2004 – sono state superate da quelle del Chelsea che vuole acquistare immediatamente il centrocampista marocchino dal Verona.

Belahyane andrà al Chelsea. L’affare si sta chiudendo in queste ore e potrebbe diventare ufficiale nel giro di pochissimo tempo, visto che le parti sono a colloquio per definire subito l’accordo.

Belahyane verso il Chelsea: pronti 15 milioni di euro

Il Chelsea ha scelto Reda Belahyane per completare il parco centrocampisti. I Blues stanno spingendo per chiudere un accordo con l’Hellas Verona nell’ordine dei 15 milioni di euro per il franco-marocchino.

Niente da fare, dunque, per il Milan che voleva portare Belahyane in rossonero in estate ma ora dovrà cambiare obiettivo. Il Verona è pronto ad accettare la super offerta per il centrocampista classe 2004 che sta facendo molto bene e ha già dimostrato enormi qualità.