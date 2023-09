Pogba, addio alla Juventus: già trovata la nuova destinazione

Nuove voci riguardo il futuro di Paul Pogba che è sempre più vicino all’addio dalla Juventus. La vicenda doping ha compromesso il suo rapporto con i bianconeri, ecco dove andrà a giocare.

Sono giorni decisivi per la carriera di Paul Pogba: attualmente sospeso, il centrocampista il 20 settembre dovrà sottoporsi alle controanalisi che chiariranno meglio la positività al testosterone che ha portato alla sospensione per doping del calciatore francese. Se confermato rischia una squalifica pesante, dai 2 ai 4 anni: intanto, la Juventus ha già bloccato lo stipendio del calciatore ed è pronta a rescindere il contratto con il numero dieci bianconero. Ecco dove potrebbe andare a giocare il francese.

Emergono le prime indiscrezioni relative alla volontà della Juventus che è pronta a rescindere il contratto di Pogba se le controanalisi dovessero confermare la positività al testosterone del calciatore. I legali di Paul punteranno sull’assunzione inconsapevole dell’integratore, che ha portato alla sospensione per doping del centrocampista. Intanto, i bianconeri hanno già le idee chiare riguardo il futuro di Pogba alla Juventus.

Doping Pogba: l’annuncio spiazza la Juventus

In attesa del responso delle controanalisi, che Paul svolgerà il 20 settembre, quest’oggi Pogba sarà a Parigi per l’incontro con il giudice istruttore che interrogherà il calciatore riguardo il tentativo di estorsione di cui è stato vittima un anno fa da parte di una banda composta anche dal fratello Mathias. Una vicenda particolare che ha turbato lo stato d’animo del calciatore.

Intanto, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la questione doping Pogba. Dopo la positività al testosterone, riscontrata dai test subito dopo Udinese-Juventus, il calciatore è stato sospeso in via cautelativa anche dal club bianconero. Mercoledì 20 settembre Pogba si sottoporrà alle controanalisi ed è atteso il responso che chiarirà meglio l’accaduto.

Se dovesse arrivare la conferma riguardo il doping, i legali del calciatore cambieranno strategia difensiva per evitare una maxi squalifica che potrebbe portare all’addio dal calcio del francese. Intanto, la Juventus ha già deciso che procederà alla rescissione del contratto di Pogba.

Addio Juventus, Pogba verso l’Arabia Saudita

Al di là di come andrà a finire la vicenda doping, la sensazione è che qualcosa si sia rotto tra la Juventus e Pogba. Ecco perché, anche se Paul dovesse uscire pulito da questa vicenda, potrebbe comunque lasciare l’Italia per andare in Arabia Saudita. Le offerte per Pogba non mancano, la Saudi Pro League è pronta ad accogliere il centrocampista francese che adesso dovrà risolvere al più presto la questione relativa al doping. L’obiettivo è quello di evitare una stangata che potrebbe portare all’addio anticipato dal calcio giocato.