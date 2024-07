Thiago Motta sorride, colpaccio dal Chelsea: è Juve show

Il colpaccio dal Chelsea può aumentare di molto la qualità della rosa della Juventus: Thiago motta sorride per il suo arrivo

La Juventus lavora sul mercato per completare la rosa, gli obiettivi di Cristiano Giuntoli al momento sono Jean-Clair Todibo e Teun Koopmeiners. Ma il club bianconero deve effettuare prima qualche cessione per far partire l’assalto a due profili molto apprezzati da Thiago Motta.

Una delle soluzioni potrebbe essere inserire delle contropartite tecniche, soprattutto nella trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners. Tuttavia, nonostante – per esempio – Soulé sia un giocatore molto apprezzato, il club bergamasco vorrebbe almeno 55-60 milioni di euro cash più bonus.

Cifre esageratamente alte per chiudere l’affare, ma la Juve ci proverà fino all’ultimo. Anche perché ha già l’accordo con Koopmeiners per un contratto da circa 4 milioni di euro l’anno più bonus. Il centrocampista olandese è molto tranquillo sotto quest’aspetto e infatti ha dato massima disponibilità attendendo che le parti trovino un accordo.

A Gasperini farebbe piacere tenere Koopmeiners, ma è chiaro che l’Atalanta con quei soldi potrebbe rinforzare la squadra sul mercato in tutti i reparti. E la Juventus si sta muovendo anche per un attaccante dopo l’addio di Moise Kean, che è passato alla Fiorentina a titolo definitivo.

Juventus, colpo Broja dal Chelsea: la situazione

Le ultime indiscrezioni sul mercato riportano che la Juventus è molto interessata ad Armando Broja dal Chelsea. Rientra perfettamente nei parametri di Giuntoli, ringiovanire la rosa aumentando la qualità. Infatti, è previsto anche l’addio di Arkadiusz Milik, che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato.

La Juventus vorrebbe prendere Broja in prestito con diritto di riscatto, un’opzione non proprio ottima per il Chelsea che deve monetizzare per rientrare nei parametri del fair play finanziario imposti dalla Premier League. L’attaccante albanese è stato seguito a lungo da Giuntoli anche ai tempi del Napoli.

Broja ha collezionato due presenze a Euro 2024 non lasciando il segno con l’Albania. La scorsa stagione ha giocato 27 partite tra Chelsea e Fulham in tutte le competizioni, per un totale di 2 gol e 1 assist. Un rendimento molto povero per un attaccante dalle sue potenzialità e infatti vorrebbe trovare più spazio.

Il contratto con il Chelsea è valido fino al 30 giugno 2028, per la Juve sarà difficile spendere 25-30 milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo, visto le spese da affrontare per un difensore e per Koopmeiners. Molto dipenderà dalle cessioni e Fenerbahce e Stoccarda sono in agguato.