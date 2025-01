Un altro infortunio prima della Champions: salta pure il derby

Una brutta tegola dopo Calhanoglu che, saltando la Champions League, salterà pure il derby di Milano. Ma non sarà il solo.

Fronte Inter sono da valutare diverse situazioni che riguardano l’organico di Simone Inzaghi, tagliato abbastanza in due da quelli che sono i problemi sui quali sta cercando di venir fuori mettendo in fila una serie di risultati utili consecutivi importanti.

Tra un po’ di settimane ci sarà lo scontro col Napoli, che sarà un passo decisivo per lo Scudetto in Italia ma occhio perché prima c’è la Champions League, c’è il derby di Milano a San Siro e l’infortunio sia di Calhanoglu che di Acerbi, non è l’unica situazione che preoccupa Inzaghi. C’è un altro giocatore che, fermatosi in allenamento nel giorno di vigilia della sfida a San Siro tra Inter-Monaco, rischia di mandare in forte apprensione lo stesso tecnico ex Lazio.

Infortunio Inter: un altro problema dopo Calhanoglu

Le condizioni del turco erano il tema principale in casa Inter, in vista dell’ultimo appuntamento in Champions League e per poi giocarsi una chance in campo contro il Milan.

Da capire se il turco ci sarà o meno, quantomeno per la panchina, ma c’è stato uno stop che vede la possibile esclusione non solo del centrocampista, ma anche di un altro di quei calciatori che in questo tour de force per i nerazzurri, potevano dare una grande mano a Inzaghi nelle rotazioni.

Rotazioni che rischiano di non esserci perché, come informano da Sky Sport, nell’allenamento di oggi si è fermato per un problema muscolare il centravanti iraniano Mehdi Taremi. Doveva essere in campo come titolare, ma le cose rischiano di esser cambiate con l’Inter che dovrà scegliere chi tirare fuori tra Lautaro e Thuram, affiancandolo a Marko Arnautovic.

Le condizioni da Appiano Gentile dopo l’infortunio in casa Inter

Secondo quanto svela l’emittente satellitare, dovrà sostenere degli esami strumentali l’infortunato Mehdi Taremi, calciatore che sarà valutato proprio a causa dello stop in allenamento. Un fastidio muscolare e un nuovo problema in casa Inter del quale si dovrà indagare per capirne poi gli effettivi tempi di recupero che potrebbero non solo far saltare Champions League e derby a San Siro, domenica alle ore 18 contro il Milan, ma anche potenziali future partite dei nerazzurri che in questo momento di tutto hanno bisogno, fuorché di perdere calciatori. Titolari o riserve che siano.

Ultime Inter: chi gioca tra Champions e campionato

A causa dell’infortunio di Taremi, questa sera in Champions League potrebbe vedersi ancora la solita coppia titolare, altrimenti sarà ancora Lautaro alle spalle dell’austriaco, Marko Arnautovic. Inzaghi, dal canto proprio, vorrebbe far riposare uno dei due in vista appunto del derby che sarà contro il Milan, importantissimo, di domenica alle 18.