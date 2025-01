Salta il derby di Milano per infortunio: le condizioni preoccupano

In vista di una partita così importante come quella di domenica prossima, l’allenatore ha ricevuto una notizia terribile.

Confrontandosi con il proprio staff tecnico, infatti, il tecnico si è reso conto che in vista nel derby tra Milan ed Inter potrebbe ritrovarsi costretto a fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori. Attualmente fermo ai box per infortunio, inizialmente si era detto che il campione avrebbe recuperato proprio per la stracittadina, ma le ultime novità del quadro clinico lasciano invece intendere tutt’altro.

Non è comunque da escludere un recupero last minute, con il giocatore che potrebbe tornare utile quantomeno a partita in corso, ma al momento le possibilità di vederlo addirittura tra i convocati per il derby sono bassissime.

Salta il derby di Milano: non ha recuperato dall’infortunio

A poco meno di una settimana dalla grande partita, il derby di Milano può aver perso uno dei suoi grandi protagonisti. Il giocatore, attualmente alle prese con un infortunio che si porta dietro addirittura dalla Supercoppa Italiana, potrebbe ritrovarsi costretto ad alzare bandiera bianca per via di un recupero che sembrava essere in dirittura d’arrivo, ma che invece ha subito una brusca frenata negli ultimi giorni.

Per evitare di perderlo per ancora più tempo, l’allenatore avrebbe intenzione di dare al suo campione tutto il tempo necessario per rientrare in condizione, anche perché c’è comunque ancora una seconda parte di stagione da affrontare, con partite tanto importanti quanto decisive come il derby. A questo punto il tecnico starebbe iniziando seriamente a valutare la possibilità di fare a meno del calciatore nel derby, anche perché se le cose non dovessero migliorare da qui a qualche giorno, rischiarlo sarebbe inutile.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fantacalcio, la presenza di Hakan Calhanoglu nel derby di Milano è fortemente a rischio. Le cose non sembrerebbero migliorare, con Simone Inzaghi che vorrebbe evitare di rischiare per evitare di doverne fare a meno per ancora più partite.

Quadro clinico in continua evoluzione: le ultime

Al momento le probabilità di vedere Calhanoglu nel derby sono basse. Il turco non sembrerebbe aver ancora del tutto recuperato dall’infortunio che lo costrinse ad uscire nel corso della finale di Supercoppa proprio contro il Milan.

Il quadro clinico del 20 nerazzurro è sotto osservazione giorno dopo giorno, nella speranza che qualcosa possa cambiare e migliorare in maniera concreta nei prossimi. Nel frattempo, per mera precauzione, Calhanoglu non rientrerà tra i convocati per la sfida dell’Inter al Monaco di mercoledì in Champions League, nella speranza che questo ulteriore turno di riposo gli possa dare quella spinta per tornare quantomeno tra i convocati per il derby di domenica, diventando così l’arma in più di Simone Inzaghi. Al momento, però, scrivono i colleghi di Fantacalcio, la sua presenza contro il Milan resta in serio dubbio.