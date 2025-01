È fatta, riecco Neymar: pronta l’accoglienza da Re all’aeroporto

Accolto come un Re all’aeroporto, risulta fatta la trattativa che porta Neymar alla firma, con addio all’Al-Hilal.

È finita in maniera amarissima l’esperienza di Neymar in Arabia Saudita perché, dopo esser stato accolto come uno dei migliori calciatori in arrivo della Saudi Pro League, assieme a Koulibaly e compagni non si è praticamente mai visto.

Se ha stravinto il campionato, il club che l’anno scorso lo ha letteralmente dominato, lo deve soprattutto al suo allenatore e a ciò che ha messo in piedi la squadra biancoblu che ha stracciato il campionato, pur non giocando con l’acquisto tra i più importanti dell’intero campionato saudita.

Finita all’Al-Hilal, l’annuncio sull’addio di Neymar

È durata sette partite, un gol e tre assist l’avventura di Neymar all’Al-Hilal, con separazione annunciata questa sera, nella destinazione che si spera possa tornare a vederlo come assoluto protagonista.

Si parla tanto del suo “prime”, il miglior momento e più alto della sua carriera, del quale non si vedrà più con O’ Ney protagonista. Però occhio perché, nella destinazione che lo riguarda, potrebbe tornare a livelli importanti. Salvo infortuni e ricadute si intende, su uno stesso problema che pare averlo tormentato nel corso di tutta la sua esperienza in Arabia Saudita.

Neymar lascerà l’Al-Hilal in prestito per sei mesi. A riportare la notizia è SportMediaset, che ha così annunciato il futuro di Neymar, che tornerà a giocare in Brasile.

La rinascita di Neymar: è fatta, sarà accolto come un Re

Lì dove tutto è cominciato per lui, quando il Barcellona si fece avanti per scrivere quella che sarebbe poi stata la storia dei Los Tres Amigos in Spagna, al Camp Nou. Neymar ricomincia dal Santos, per sei mesi, vivendosi il prestito in Brasile dove sarà accolto come un Re all’aeroporto perché tornerà a giocare nel campionato brasiliano, proprio al Santos, nel club che lo lanciò quando era giovanissimo. Secondo quanto svelato dalla stessa fonte, sarebbe ormai ad un passo con i contatti che sono avanzati sottobanco e che stanno vedendo la chiusura del colpaccio a sorpresa, con la possibilità di rivederlo presto in campo, in questa nuova stagione del campionato in Brasile, considerando il calendario totalmente diverso da quello del calcio europeo.

Neymar torna a casa: i tifosi pronti a riabbracciarlo

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. È proprio il caso del Re del Santos, l’erede di Pelè definito da molti, per quanto successe ai tempi, con lui giovanissimo e pronto per il calcio internazionale. Adesso però, al Santos, vuole rinascere, per tornare ai suoi livelli. Saranno pronti a riabbracciarlo i tifosi che lo avevano “accompagnato” nel calcio dei grandi, per riaccoglierlo ora nel calcio brasiliano. Sarà festa per i tifosi, che lo accoglieranno come un Re all’aeroporto quanto tutto sarà ufficiale.