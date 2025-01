Napoli, 2 acquisti in 48 ore: arriva la conferma

Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro nelle prossime ore con la svolta in merito agli acquisti del Napoli.

Sarà direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis a tornare in Italia e annunciare i prossimi nuovi arrivi del suo club dopo quella che è stata la grande cessione di Khvicha Kvaratskhelia passato al PSG in questo mercato di gennaio. Adesso c’è una possibile nuova svolta che riguarda la scelta di andare a completare subito la rosa da affidare a Conte perché si aspetta nuovi arrivi.

L’allenatore è stato chiaro e ha lanciato un messaggio forte riguardo ciò che si aspetta dal Napoli dopo una cessione importantissima che ha visto partire un giocatore come Kvaratskhelia che è andato via in questi giorni. Eppure il club partenopeo non ha subito il contraccolpo e ora guarda avanti verso quelli che presto potrebbero diventare i nuovi idoli dei tifosi, ma chi prenderà il Napoli al posto di Kvara?

Calciomercato Napoli: due nuovi arrivi per Conte

La strada sembra ormai tracciata grazie al lavoro di Giovanni Manna che ora aspetta solo il via libera di Aurelio De Laurentiis per definire gli ultimi dettagli e chiudere poi i prossimi acquisti. Perché approfittando della cessione di Kvara che il Napoli vuole provare a migliorare in più zone del campo.

Occhio a quello che può quindi accadere visto che si parla di una concreta possibilità di vedere Alejandro Garnacho come prossimo acquisto del Napoli in attacco al posto di Kvara e non sarà il solo ad arrivare. Secondo il Corriere dello Sport nelle prossime 48 ore che il Napoli proverà ad accelerare per definire due grandi acquisti.

Il primo sarà Danilo che si libererà dalla Juventus e poi firmerà con il Napoli e successivamente toccherà a Garnacho con Manna che incontrerà il Man Utd per alzare l’offerta e chiudere l’accordo. Attenzione quindi a quelli che sono i prossimi giorni decisivi per vedere in azzurro due grandi nuovi colpi.