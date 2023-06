Milan, che attacco: parole durissime in diretta

Arriva un pesantissimo attacco nei confronti di Gerry Cardinale, il proprietario del Milan che ha deciso di esonerare sia Maldini che Massara

Momento alquanto teso in casa Milan e come potrebbe essere altrimenti d’altronde. Esistono delle figure che vanno oltre ai risultati, alla programmazione, all’aspetto economico e a tutto il resto. Esistono dei personaggi come Paolo Maldini che rappresentano un vero e proprio pezzo di storia, da trattare con i guanti bianchi.

Motivo per cui l’esonero dell’ex difensore rossonero, al quale è stato impedito di proseguire il lavoro svolto in qualità di direttore dell’area tecnico del club lombardo, ha generato parecchio rumore. Lo stesso destino è toccato pure a Frederic Massara, il quale ricopriva il ruolo di direttore sportivo.

Adesso la proprietà statunitense targata RedBird Capital Partners ha deciso di optare per una soluzione interna, conferendo maggior rilievo all’amministratore delegato Giorgio Furlani e al capo scouting Geoffrey Moncada, che curerà personalmente le varie tematiche inerenti al fronte calciomercato. In tal senso, il Milan si sta muovendo su diversi obiettivi in entrata, come l’attaccante di proprietà del Villarreal Samuel Chukwueze.

Di lavoro da svolgere ce n’è parecchio, di conseguenza si prospetta un’estate alquanto bollente, a maggior ragione considerando l’allontanamento di Maldini e Massara. L’incontro con Gerry Cardinale, andato in scena qualche giorno fa, ha evidenziato ancor di più i numerosi punti di vista contrastanti delle parti in causa.

Ad esempio, stando alle ultime indiscrezioni circolate nelle scorse ore, la leggenda classe ’68 (compirà 55 anni il 26 giugno) avrebbe preferito quantomeno mettere in discussione mister Stefano Pioli, al termine di una stagione senz’altro deludente.

Basti pensare che i rossoneri sono riusciti a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions soltanto grazie alla nuova penalizzazione inflitta alla Juventus dalla Corte d’Appello Federale.

Milan, attacco frontale a Cardinale

Non esattamente il massimo delle aspettative. Ma Cardinale e i suoi uomini stimano particolarmente il tecnico emiliano e non hanno mai avuto dubbi sul proseguire insieme all’ex Fiorentina il percorso intrapreso. Neanche a dirlo, la scelta del numero uno di RedBird di scrivere la parola fine sul rapporto con Maldini ha dato vita a diverse critiche nei suoi confronti.

Sul delicato argomento, in tal senso, si è espresso duramente Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagumruk intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ sul canale Twitch di Tv Play. Secondo l’estremo difensore Cardinale dovrebbe “metterci la faccia ogni tanto. In più che si prendesse anche un po’ di responsabilità nelle scelte“.

Parole che non lasciano a tante interpretazioni quelle di Emiliano Viviano, il quale non ritiene che Cardinale capisca un granché di calcio. “Conoscendo Maldini, non penso si tratti di una persona che si mette fuori posto. Mi sembra uno che non manca mai di rispetto e sta al suo posto“. Insomma, c’è tensione nell’aria.