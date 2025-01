Rashford sta firmando, trovato l’accordo con il club

Clamoroso colpo di scena che arriverà nelle prossime ore perché ci sono delle novità che riguardano proprio quello che sarà il trasferimento di Marcus Rashford nel suo nuovo club.

Svolta in arrivo per quanto riguarda il futuro del calciatore che è pronto a cambiare le cose da un momento all’altro. Adesso ci sono aggiornamenti molto importanti riguardo la scelta di Rashford pronto a cambiare squadra e firmare con un nuovo club dopo aver deciso in accordo con il suo attuale club di andare via. La sua avventura al Manchester United ormai è terminata e si guarda al futuro.

Attenzione a quella che sarà la svolta definitiva per il futuro di Marcus Rashford pronto a vestire la maglia di un nuovo club. Perché ci sono state tante voci in queste settimane che riguardano proprio l’attaccante inglese accostato a diverse società anche in Italia, come Juventus, Napoli e Milan che hanno pensato di approfittare dell’occasione.

Calciomercato Milan: Rashford sta firmando col club

La svolta era attesa da un momento all’altro e ormai ci siamo, perché si è sbloccata in maniera forse definitiva la trattativa per il trasferimento di Rashford ad un nuovo club. Il calciatore è pronto a dare una cambiamento forte alla sua carriera andando a sposare proprio il prossimo progetto ambizioso.

Occhio però ora a quello che sta accadendo proprio in queste ore perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere con Rashford che fino a pochi giorni fa sembrava ad un passo dal Milan, poi la situazione si è ribaltata dopo il mancato accordo tra il Manchester United e il club rossonero.

Il club inglese pretendeva l’intero pagamento dello stipendio a carico del Milan che per Rashford non era intenzionato a fare questo tipo di investimento. Adesso ci sono degli aggiornamenti che riguardano l’accordo raggiunto tra il Borussia Dortund e l’entourage di Marcus Rashford.

Come ha riportato Sky Deutschland, ora Rashford è pronto a passare al Borussia Dortmund e il Milan resterebbe beffato così dalla corsa per l’attaccante inglese.