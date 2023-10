Milan, Ibrahimovic in società: nuovo ruolo annunciato da Scaroni

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare al Milan. Da giorni è sempre vicino all’ambiente rossonero, la verità di Scaroni

Da pochi mesi ha appeso le scarpette al chiodo, ma ora Ibrahimovic non vede l’ora di tornare al Milan in altre vesti. Un momento decisivo per prendere la migliore scelta possibile ‘da grande’. Ha vissuto anni memorabili anche con la maglia rossonera: la sua seconda casa è diventata proprio Milano con i suoi figli protagonisti nel settore giovanile.

Saranno settimane intense per il futuro del Milan. In estate c’è stata una totale rivoluzione con addii eccellenti, come quello di Sandro Tonali. Ora la compagine rossonera è pronta a vivere momenti importanti per tornare a splendere di luce propria anche in campo internazionale. L’obiettivo resta quello di andare fino in fondo in Champions League per svoltare definitivamente nel calcio che conta dopo la semifinale persa contro l’Inter. Zlatan Ibrahimovic potrebbe così tornare protagonista all’interno della società rossonera con un ruolo inedito per tutti.

Milan, Ibrahimovic cambia idea: ecco cosa farà

Una situazione già definitiva con lo svedese che avrà un ruolo ben preciso in società. Al Milan si è sempre trovato bene con il suo ritorno davvero importante: ora la dirigenza rossonera è attenta al possibile cambiamento.

Tutto cambia in poco tempo. Come svelato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’ Zlatan Ibrahimovic sarebbe pronto a prendere le redini in mano del Milan per il post Stefano Pioli. Un ruolo a sorpresa per il campione svedese, che ha seguito da vicino le vicende di casa rossonera. Scaroni è aperto ad ogni occasione: da un ruolo ben definitivo nel direttivo societario all’opzione di vederlo seduto in panchina. Pioli ha un contratto con il Milan fino al 2025: la società milanese potrebbe pensare proprio a lui per riportare ai massimi livelli i rossoneri.

I tifosi del Milan lo accoglierebbero con entusiasmo: Ibra è da sempre un idolo dei tifosi rossoneri visto che gli ha fatto vivere tante serate memorabili. Un momento decisivo per iniziare il suo percorso in nuove vesti davvero suggestive: lo svedese è proprio a lasciare la propria impronta anche come possibile allenatore del Milan. La sua leadership è stata decisiva per la sua carriera da calciatore: ora Scaroni è disposto a tutti per accontentarlo in ottica futura. Una decisione a sorpresa per cambiare completamente appeal in casa rossonera: tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi mesi.