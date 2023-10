Vestito ‘bucato’: Cristina Buccino, così si vede tutto

Cristina Buccino e un abbigliamento piuttosto audace, vestito ‘bucato’ che lascia intravedere dettagli più roventi che mai

Ha già ripetutamente dimostrato tutta la sua classe, eleganza e sensualità infinite e non ci sarebbe da questo punto di vista nient’altro da aggiungere. Ma Cristina Buccino riesce ogni volta a superare se stessa e a provocare veri e propri boati di meraviglia autentica tra gli ammiratori, che al suo passaggio non possono che applaudire a scena aperta.

Mai come nel suo caso basta la parola e infatti siamo di fronte a una modella affermatissima, di fama internazionale, ideale e icona di bellezza e femminilità mediterranea che esporta in tutto il mondo. Una presenza, quella della 38enne calabrese, che da anni sconvolge i fan e continua a farlo senza interruzioni. Quando si parla di lei, l’appellativo di Kardashian italiana è assolutamente azzeccato e non soltanto per le forme sinuose ed esplosive che la caratterizzano.

Cristina anche in questi giorni sta dando il meglio di sé e la stiamo vedendo esaltarsi in una cornice di tutto rispetto. In quel di Parigi, i suoi shooting sono ripetuti e con qualsiasi tipo di abbigliamento ci ricordano che Cristina è una autentica fuoriclasse, dall’aura seducente a dir poco incontenibile, in tutti i sensi.

Cristina Buccino è senza freni, Parigi e tutto il web ai suoi piedi: la scollatura esce da sotto la maglia, pazzesca

Per i suoi oltre tre milioni di followers su Instagram, ogni nuovo scatto è festa grande. E avviene lo stesso anche davanti a immagini in cui Cristina indossa un elegantissimo e vellutato abito blu, che ha alcuni aspetti che catturano immediatamente l’attenzione.

Aderenze prorompenti, innanzitutto, ma non solo questo. Anche diversi ‘buchi’ sui lati dei fianchi, che nel caso di Cristina fanno sì che si intraveda quanto basta il suo voluminoso lato A. I centimetri di pelle che si scoprono in questo modo accendono istantaneamente la fantasia e la passione degli ammiratori della Buccino, inevitabile che più di qualcuno abbia fatto ricorso allo zoom.

C’è da comprendere, uno spettacolo del genere non si vede tanto spesso e il momento va certamente immortalato. Arrivano quindi i complimenti copiosi e i like per Cristina, l’ennesima strage di cuori fatta dalla modella ed ex showgirl è scontata. Una simile esplosione di sensualità è in grado di rimanere nella memoria e nel cuore a lungo.