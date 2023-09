Milan: infortunio Giroud, svelati i tempi di recupero

In casa Milan tiene sicuramente banco l’infortunio di Giroud. E sono stati svelati i tempi di recupero dell’attaccante.

Il Milan continua la sua preparazione del derby con l’ansia Giroud. Il francese è uscito anzitempo nella giornata di ieri dalla partita contro la Francia ed ora si attendono delle notizie per capire meglio i tempi di recupero.

L’attaccante in queste ultime ore si è sottoposto ad alcuni accertamenti e, quindi, dalla Francia iniziano ad arrivare alcune notizie sul possibile recupero di Giroud e, di certo, nelle prossime ore arriveranno degli aggiornamenti molto importanti sulle reali condizioni dell’attaccante transalpino.

Milan: infortunio Giroud, ecco quando ritorna in campo

Inutile dire che in queste prime giornate Giroud è stato l’arma in più in casa Milan. Il transalpino ha trovato con continuità la rete e, soprattutto, ha dimostrato che non è assolutamente facile sostituirlo proprio per la sua forza. Jovic e Okafor sono in attesa, come lo stesso Pioli, di novità importanti dalla Francia per capire se troveranno spazio dal 1′ nel derby oppure ci sarà ancora una volta il francese. Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro sul destino di Giroud.

Stando alle indiscrezioni che arrivano da L’Equipe, il problema alla caviglia di Giroud potrebbe essere meno grave alla caviglia anche se l’attaccante è pronto a lasciare il ritiro per proseguire il percorso di recupero con il Milan. Si è trattata di una scelta conservativa considerando che c’è un derby alle porte e non c’è nessuna voglia di rischiare.

Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Non è da escludere che il Milan possa già lunedì sottoporre il proprio giocatore ad effettuare alcuni accertamenti per cercare di avere delle certezze. Il timore è quello di non poter contare sul giocatore, ma c’è la speranza di poterlo avere almeno per la panchina.

Il Milan spera nel recupero di Giroud

Il Milan non molla Giroud e spera di averlo a disposizione contro l’Inter dopo questo infortunio alla caviglia. Lui da subito ha tranquillizzato tutti ribadendo che non si tratta nulla di grave. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e se l’attaccante rientrerà subito con il gruppo oppure dovrà aspettare ancora un po’ di tempo. Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.