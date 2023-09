Milan, Krunic è grave: annuncio di Pioli

Il Milan vince, ma non convince appieno, contro il Verona, ma quelli conquistati oggi pomeriggio sono punti che possono pesare tanto sul morale della formazione di Stefano Pioli, che aveva bisogno di rialzarsi dopo le delusioni nel derby ed in Champions League.

Il pomeriggio rossonero, nonostante la vittoria, è però agrodolce, visto e considerato che il diavolo ha perso uno dei suoi titolari inamovibili per infortunio, ovvero Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è infatti uscito intorno al 65′ per un problema fisico che preoccupa e non poco Pioli e tifosi.

A confermare la gravità della situazione è stato lo stesso allenatore del Milan nel post partita di questo pomeriggio, non lasciando presagire nulla di positivo neanche in merito al possibile recupero di Krunic.

Milan, infortunio Krunic: l’annuncio di Pioli è drastico

Brutte notizie arrivano per il Milan dalla vittoria di questo pomeriggio contro il Verona. I tre punti conquistati danno sicuramente respiro ad un ambiente particolarmente teso dopo la disfatta del derby di settimana scorsa, ma le condizioni di Rade Krunic tengono in apprensione Stefano Pioli e staff.

A seguito di un passaggio in verticale nella trequarti avversaria, il centrocampista bosniaco ha avvertito un fastidio dietro la gamba che non gli ha permesso di continuare la partita. Le immagini di dolore che hanno accompagnato la sua uscita dal campo hanno immediatamente lasciato intendere che qualcosa non andasse, sensazioni poi confermate da Stefano Pioli nel post partita.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore del Milan ha fatto il punto sulle condizioni di Rade Krunic dicendo: “Come sta Rade? Purtroppo è un problema muscolare. Non so quanto tempo resterà fuori, ma per fortuna in quella zona di campo abbiamo diverse soluzioni sulle quali poter puntare, come Reijnders ed Adli”.

Milan, Pioli si sfoga nel post partita: “Basta, troppa negatività”

Post partita delicato questo per il Milan, nonostante l’importate vittoria conquistata contro un avversario ostico come il Verona. Il diavolo ha si portato a casa i tre punti ma non ha convinto appieno, cosa che nel post partita è stata resa a Stefano Pioli.

Infastidito anche per quanto raccontato nel corso di questi giorni, l’allenatore del Milan ai microfoni di DAZN si è sfogato dicendo: “Basta, c’è troppa negatività attorno ai miei ragazzi. Quella di oggi è stata una vittoria importante alla fine di una gara difficile, che sicuramente ci darà fiducia”.

Leao capitano del Milan: parole al miele di Stefano Pioli

Dopo le critiche post Champions League, oggi Stefano Pioli ha deciso di mandare nuovamente in campo Rafael Leao, che da capitano ha deciso una partita complicatissima per il suo Milan.

A ribadirlo lo stesso Pioli, che nel post partita ha così parlato del portoghese ai microfoni di DAZN: “Leao ha fatto quello che doveva fare, sta facendo il suo percorso. Deve essere felice e non ascoltare troppo alle critiche, e qui al Milan Rafa lo è”.