Ansia Milan, l’infortunio preoccupa Pioli: confermati i tempi di recupero

Ansia in casa Milan per le condizioni di un proprio titolare, nonostante l’utilizzo del sostituto che continua a far bene.

Rappresenta, il calciatore uscito per infortunio nell’ultimo appuntamento dei rossoneri in campionato, un elemento di spicco dell’undici titolare di Stefano Pioli.

E lo stesso allenatore rischia di vedersi costretto ad alcune soluzioni legate all’emergenza infortuni che ha colpito il suo organico.

Ansia Milan, l’infortunio a centrocampo preoccupa Pioli

Il Milan ha bisogno dell’apporto di tutti, specie in questo momento dove vive una vera e propria emergenza infortuni legata al suo centrocampo.

Perché nonostante il buon rendimento di Adli, che rientra finalmente tra le idee di Stefano Pioli per un ruolo in mezzo al campo e accanto a Reijnders e magari Musah, c’è bisogno di rivedere anche il centrocampista inglese che però ne avrà ancora per un po’ di tempo.

Perché a preoccupare Pioli e tutto il Milan, sono le condizioni dopo l’infortunio di Ruben Loftus-Cheek. Il calciatore, uscito malconcio dal match contro la Lazio, ha sostenuto gli esami strumentali che hanno evidenziato quelli che saranno i tempi di recupero, confermati in vista dei prossimi impegni. Dovrà ancora stringere i denti per un po’ Stefano Pioli, per il suo centrocampo, non potendo avere a disposizione l’ex Chelsea.

Milan, infortunio Loftus-Cheek: le condizioni

A riportare le ultime sulle condizioni di Ruben Loftus-Cheek, sono i colleghi di CalcioNews, che evidenziano la possibilità di rivedere in campo il centrocampista inglese soltanto tra qualche partita.

Perché la sfida di mercoledì sera contro il Dortmund, oltre a quella del prossimo week-end contro il Genoa, non vedrà protagonista Loftus-Cheek, calciatore alle prese con il suo infortunio. Avrebbe riscontrato, come evidenziato dagli esami strumentali, una lieve distrazione alla zona pubo-adduttoria. Nessuna lesione come si temeva, ma tecnicamente solo un problema al pube.

Ultime Milan, quando torna Loftus-Cheek? I tempi di recupero

Secondo quelle che sono le informazioni che arrivano, dunque, Ruben Loftus-Cheek lavorerà durante la sosta per tornare dal suo infortunio. Al rientro della sosta, che non vivrà a questo punto con l’Inghilterra, qualora il CT Southgate dovesse decidere di convocarlo, si vorrà far trovare pronto.

L’ex Chelsea infatti lavorerà a Milanello per recuperare dal suo infortunio e la speranza di Stefano Pioli è quella di averlo nel proprio centrocampo, a disposizione per la sfida contro la Juventus che si giocherà il prossimo 22 ottobre, non appena appunto si ritornerà dalla sosta. I tempi di recupero sono dunque confermato, quasi un mese di assenza dal Milan.