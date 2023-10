Pippo Inzaghi il nuovo allenatore: sta saltando un’altra panchina in Italia

Pippo Inzaghi pronto al ritorno, sta saltando un’altra panchina in Italia, con uno dei tecnici italiani pronti all’esonero.

Questa mattina l’annuncio da parte di uno dei principali quotidiani italiani che, svelando proprio le ultime sul possibile esonero, ha rivelato quella che è l’idea di rivedere Pippo Inzaghi sulla panchina di un blasonato club italiano.

Il calcio italiano, dopo l’ultima esperienza vissuta alla Reggina prima del fallimento del club di Reggio Calabria, potrebbe infatti ritrovare Pippo Inzaghi, chiamato all’impresa di andare a risollevare le sorti di uno dei club che era partito con obiettivi diversi e si trova ora coinvolto nelle basse situazioni di classifica in campionato.

Esonero in vista, Pippo Inzaghi può tornare subito

Può tornare subito in panchina Pippo Inzaghi, dopo la recente parentesi vissuta con la Reggina, che era terminata col piazzamento ai play-off in Serie B, eliminato comunque, ma che ha visto poi la Reggina sprofondare a causa del fallimento.

Un allenatore dalla grande esperienza, considerato leggenda del calcio italiano e che sta muovendo passi importanti anche come allenatore, cercando di incidere anche dalla panchina.

In questo ultimo periodo un suo ex compagno di Nazionale, con il quale ha condiviso l’esperienza della vittoria al Mondiale 2006, si trova in serie difficoltà di classifica con la sua nuova squadra. Si tratta di Andrea Pirlo, sempre più vicino all’esonero con la Sampdoria. Il club blucerchiato starebbe valutando l’opzione di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore in Serie B.

Sampdoria, esonero Pirlo: Inzaghi è il primo candidato per sostituirlo

Sarebbe nel nome di Pippo Inzaghi l’idea della Sampdoria in caso di esonero per Andrea Pirlo. A riportare la notizia sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport, quotidiano che ha spiegato quella che è la posizione del club blucerchiato.

La Sampdoria, che per ora conferma ma non è convintissima di quanto fatto fino ad ora dal team di Pirlo, potrebbe puntare su Inzaghi qualora precipitasse la situazione con l’ex Juventus. Pirlo infatti è al centro dei rumors sull’esonero e Pippo Inzaghi rappresenterebbe la prima idea per cercare di dare una svolta al club blucerchiato.

Ultime su Inzaghi, i numeri positivi in Serie B

Non è mai riuscito ad incidere in Serie A, ma nel campionato di Serie B, i risultati ottenuti da Inzaghi sono soddisfacenti, a tal punto che la Sampdoria potrebbe puntare su di lui, in caso di esonero di Pirlo. Con il Benevento, nella stagione 2019-2020 riuscì a trovare la promozione in Serie A, vincendo pure il campionato, trovando solo 5 sconfitte nell’arco di tutto il campionato e dominando quello cadetto. La speranza della Samp è quella di trovare una soluzione di questo tipo, con il salto immediato in Serie A, malgrado i primi deludenti risultati.