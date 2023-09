Assurdo Icardi: succede durante il match, pubblico ammutolito

Nessuno avrebbe potuto immaginare un errore così assurdo da parte di un bomber di razza come Mauro Icardi: cosa è successo.

L’inizio di stagione è stato molto positivo per Mauro Icardi, che è già andato a segno in cinque delle sei gare di Super Lig del Galatasaray. In tutti i successi finora conquistati dai campioni di Turchia c’è la firma dell’ex attaccante dell’Inter, che aveva già siglato diverse reti anche nei playoff che hanno poi permesso al Galatasaray di accedere ai gironi di Champions League.

Tuttavia, nell’ultima gara disputata in Super Lig il marito di Wanda Nara si è reso protagonista anche di un errore che sta facendo il giro del web. Nel primo tempo del derby contro l’Istanbulspor il Galatasaray ha avuto la grande occasione di sbloccare il match e portarsi in vantaggio.

L’arbitro della gara ha infatti assegnato un rigore agli ospiti al 37esimo della prima frazione di gioco. Sul dischetto non si è presentato Mauro Icardi, che aveva finora tirato i rigori concessi alla squadra giallorossa, ma Kerem Akturkoglu, 24 anni, attaccante del Galatasaray e della Nazionale turca.

Icardi, l’errore è clamoroso: restano tutti senza parole

Akturkoglu ha colto tutti di sorpresa decidendo di non calciare direttamente in porta, bensì di passare la palla al proprio compagno. La soluzione di seconda avrebbe dovuto favorire proprio Mauro Icardi, spiazzando completamente la difesa e il portiere dell’Istanbulspor. Tuttavia l’ex bomber nerazzurro ha sprecato malamente l’occasione, calciando a lato.

L’errore di Icardi è stato talmente clamoroso da diventare subito virale. Tuttavia l’attaccante del Galatasaray è riuscito a riscattarsi poco dopo. Cinque minuti più tardi, infatti, proprio Akturkoglu ha servito all’ex Inter e PSG la palla giusta: Icardi non si è fatto pregare e ha messo a segno il gol del vantaggio degli ospiti. La partita è poi terminata 0-1 in favore del Galatasaray, che ha potuto così conquistare il quinto successo in sei gare. Al momento i giallorossi sono primi in classifica con un punto di vantaggio sul Fenerbahce, che ha però una partita in meno.

Il rigore a due di Akturkoglu e Icardi ha ricordato a molti quello di qualche anno fa di Suarez e Messi. Era il febbraio 2016 e i due campionissimi del Barcellona beffavano il Celta Vigo (battuto per 6-1 in quel match al Camp Nou) con un penalty alternativo: la Pulce passò la palla con il sinistro al Pistolero, che calciò in porta con il destro trafiggendo il portiere ospite. Stavolta l’esito è stato ben diverso.