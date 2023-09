Infortunio prima di Milan-Lazio: ecco come giocherà in difesa

C’è una notizia sull’infortunio nel giorno di vigilia, prima appunto di Milan-Lazio, stando alle ultime dall’infermeria.

Ci sono diverse situazioni da monitorare, da una parte e dall’altra. In casa Milan sono diverse le opzioni di formazione, considerando la situazione che ha con Maignan e non solo, tra i propri acciaccati, Stefano Pioli.

C’è un problema però che riguarda la difesa di uno dei due club che si sfideranno a San Siro per il big match che rischia in ogni caso di fare da crocevia per Maurizio Sarri considerando la situazione di classifica non ottimale e che lo mette a rischio esonero.

Problema prima di Milan-Lazio: ecco come giocherà in difesa

Problema in difesa, con il tecnico costretto ad alcune scelte. Dipenderà da come reagirà domani, di fronte alla notizia che arriva nel giorno di vigilia di Milan-Lazio.

Sarà un match importantissimo per entrambi i club, probabilmente con obiettivi diversi di stagione. Perché la classifica dice che il Milan è a pari punti con l’Inter, club che andrà a giocare a Salerno in serata nell’anticipo del week-end che è appena cominciato, dall’altra c’è la Lazio con il problema in difesa che dovrà ottenere punti per restare in scia sulla corsa ai piazzamenti europei.

Sono infatti da valutare le condizioni dell’ex di turno, Alessio Romagnoli, alle prese con un infortunio facciale prima di Milan-Lazio. In giornata, secondo quanto riferito da SportFace, la notizia sul suo impiego nella sfida che giocherà appunto da ex, a San Siro. Il problema potrebbe essere risolto grazie al lavoro dello staff medico e della clinica che si è occupata del suo caso.

Romagnoli in campo in Milan-Lazio nonostante l’infortunio: ecco come

Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, l’infortunio di Alessio Romagnoli, rimediato nell’ultima sfida contro il Torino, potrebbe essere rimediato attraverso una protezione ad hoc per lui. Per Romagnoli, infatti, è stata preparata una maschera protettiva in “stile Osimhen”, così da permettere al giocatore di esserci in difesa nonostante l’infortunio.

A guidare la difesa, nella speranza che possa incidere, sarà infatti l’ex di turno che contro il Torino ha riportato una frattura composta del setto nasale.

Ultime su Milan-Lazio: Romagnoli in campo, le probabili formazioni

Alessio Romagnoli sarà titolare in Milan-Lazio, con una maschera protettiva. La Lazio può contare sul suo leader, che affiancherà probabilmente Casale nel 4-3-3 di Sarri. Quelle che seguono, sono le probabili formazioni di Milan-Lazio, con le rispettive scelte di Pioli e Sarri.