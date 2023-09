UFFICIALE – Gara sospesa e rinviata per maltempo, ecco quando si gioca

In Italia cominciano purtroppo i primi maltempi che portano ai rinvii delle partite, con i club dei campionati italiani costretti a rinviare i propri impegni.

Era già successo settimane fa di vedere nubifragi in Italia, che hanno portato non pochi problemi a livello ambientale e che si riflettono poi anche nelle gare di campionato che le squadre italiane devono giocare ogni week-end.

Diverse squadre italiane si sono trovate col problema della pioggia e alcuni campi non hanno retto i forti temporali. Sabato scorso, ad esempio, la gara del Milan ha subìto un ritardo con gara che poi si è disputata ugualmente, malgrado la grandine che è battuta per un lungo periodo prima dell’inizio di Milan-Hellas Verona.

UFFICIALE – Gara sospesa e rinviata per maltempo, ecco la data

Era successo già in Serie A di vivere una giornata di maltempo, nel corso del penultimo turno che si è giocato nel massimo campionato.

La giornata di sabato scorso, infatti, ha colpito diverse zone d’Italia e non ha permesso il normale svolgimento delle attività sportive di diversi campionati tra i professionisti in Italia. Se da un lato il Milan ha potuto giocare comunque la sfida contro l’Hellas Verona, probabilmente per la straordinaria tenuta del terreno di gioco, ci sono posti dove il campo è risultato impraticabile, costringendo il direttore di gara a sancire la fine del match, in attesa di recuperare la sfida in corso.

L’altra sera, infatti, uno dei match del campionato di Serie C è stato sospeso con effetto immediato, nonostante mancassero non tantissimi minuti alla fine della gara. Alla fine, come comunicato quest’oggi, spunta la data ufficiale del recupero di SPAL-Lucchese.

SPAL-Lucchese, ecco quando si giocherà dopo il rinvio

Il match è stato rinviato lo scorso sabato, SPAL-Lucchese è stato un match sospeso nel corso del secondo tempo quando il risultato della gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C, era di due reti a uno a favore della formazione ospite.

Secondo quanto annunciato dal Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, il match di Serie C subirà la sua ripresa nel prossimo ottobre, tra qualche settimana. SPAL-Lucchese, infatti, si giocherà precisamente nel pomeriggio di mercoledì 11 ottobre, alle ore 16 e 15 e si giocherà al Paolo Mazza di Ferrara. Ciò permetterà ai club di terminare il match intorno alle 17 considerando che il fischio della sospensione dell’arbitro è arrivato all’undicesimo minuto di gioco del secondo tempo.

Ultime su SPAL e Lucchese: la situazione di classifica

La situazione di classifica non sorride alla SPAL che, al momento – e da squadra che lotta per la promozione in Serie B – si trova al decimo posto, non sorride alla società di Ferrara. I tifosi sperano in un cambio di rotta, magari riuscendo ad agguantare un pareggio nei minuti finali e che restano della sfida contro la Lucchese.