Milan-Real Madrid, che affare: sfida pazzesca

Milan e Real Madrid, idea clamorosa: l’affare in programma sarebbe davvero da urlo, attenti però alla concorrenza

La stagione del Milan vive di alti e bassi e spesso nel mirino della stampa ci sta finendo Stefano Pioli. L’allenatore che ha comunque vinto l’ultimo scudetto rossonero per adesso si tiene stretta la sua panchina ed anche con le dovute difficoltà di un girone di Champions League davvero di ferro e qualche passo falso in campionato, sembra che le cose si possano riaggiustare da un momento all’altro.

La società però ha ragione a pretendere di più, visto che se nella scorsa stagione parecchi elementi della rosa non avendo soddisfatto vennero messi tra gli “esuberi” quasi subito, adesso invece pare proprio che il nuovo Milan abbia tutte le carte in regola per far bene. Unico vero motivo di insoddisfazione per Pioli è quello della difesa che è praticamente crollata. Qui, c’è di mezzo solo la sfortuna ma intanto c’è bisogno di ingegnarsi e trovare soluzioni.

Milan-Real, che affare: colpaccio spagnolo

Con il Frosinone ha giocato da centrale Theo Hernandez che ha dovuto ripetersi anche nella disfatta di Bergamo. Praticamente con i difensori contati a disposizione, il tecnico per ora non può permettersi scelte ed attende, come la società tra l’altro, l’apertura della finestra invernale di mercato. Soprattutto per il pacchetto arretrato infatti, si sta lavorando per gennaio, ma senza perdere d’occhio anche l’obiettivo futuro.

I rossoneri vorrebbero sistemare le cose quanto prima, ma anche lasciare qualcosa nelle casse per giugno dove a quanto pare non si baderà a spese. Secondo quanto riportato su ‘X’ dall’esperto di mercato Ekrem Konur, sia il Milan che il Real Madrid infatti, si starebbero per fiondare sullo stesso obiettivo: il ventiduenne del Girona, Miguel Gutiérrez. Un affare tutt’altro che facile da completare visto l’inserimento dei Blancos, ma col giusto lavoro si potrebbe arrivare sul forte iberico classe 2001.

Proprio il Madrid ha ceduto ai catalani il terzino sinistro nell’estate del 2021 per circa 5 milioni di euro ed ora Gutiérrez ne varrebbe almeno 15. Il suo campionato, così come quello di altri ottimi calciatori del Girona, sta iniziando a diventare interessante ed infatti non è escluso che i rossoneri in estate si trovino anche altre competitors a lottare per avere il ventiduenne.

Miguel Gutiérrez Ortega è nato a Madrid ed è cresciuto tra le giovanili del Getafe e quelle del Real. Dopo aver militato nella Castilla ha anche giocato 8 gare di Liga e una di Champions proprio con la maglia del Real Madrid che ora lo rivorrebbe. Col Girona, il boom: 34 gare di campionato nella scorsa stagione e 15 con un gol in quella attuale.