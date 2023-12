Serie A, occasione Ansu Fati: il Barcellona fissa un prezzo ridicolo

Il Barcellona ha fissato il prezzo per Ansu Fati con l’esterno che può diventare una vera e propria occasione per i club di Serie A

Nella prossima sessione estiva di mercato, i club di Serie A potrebbero bussare alla porta del Barcellona e chiedere informazioni per Ansu Fati. Il classe 2002, in prestito al Brighton fino al trenta giugno, sembra destinato a lasciare i blaugrana con il club spagnolo pronto a cedere il giocatore a titolo definitivo. Per l’attaccante è stato fissato il prezzo a venti milioni di euro in modo da permettere alla società di fare cassa e poter rinforzare la rosa a disposizione di Xavi.

Una cifra decisamente inferiore al talento di un giocatore considerato come un vero e proprio fenomeno generazionale ma che è stato costretto a fare i conti con un brutto infortunio. Questa può essere la stagione del riscatto per un giocatore con tanto talento e la capacità di creare la superiorità numerica mettendo in costante difficoltà la difesa avversaria.

Dal punto di vista tattico parliamo di un attaccante che ama partire da sinistra per poter sfruttare il suo piede preferito, il destro. Ansu Fati può essere impiegato anche da trequartista e, all’occorrenza, nel ruolo di attaccante anche se con caratteristiche diverse dal classico centravanti. In questa stagione, con la maglia del Brighton, ha realizzato quattro gol e un assist tra tutte le competizioni.

Rendimento importante ma che il giocatore spera di poter migliorare da qui a fine stagione. La possibilità che resti al Brighton esiste ma, come detto, i venti milioni decisi dal Barcellona lo fanno diventare una vera e propria occasione per i club del massimo campionato italiano.

Ansu Fati, occasione per la Serie A: le squadre a cui farebbe comodo

Un giocatore forte, con talento e la capacità di cambiare l’esito del match in qualsiasi momento. Ansu Fati può essere tra i grandi protagonisti della prossima sessione estiva di mercato. In Italia sono diverse le squadre a cui farebbe comodo a partire da Milan e Napoli che avrebbero, per il loro 4-3-3, un giocatore offensivo di assoluto livello.

Abbiamo detto di come il classe 2002 possa giocare anche da trequartista e allora ecco che, nell’ipotetica corsa ad Ansu Fati, entrano in gioco anche Juventus, Inter e Roma. Bisogna sottolineare come i club di Serie A debbano fare i conti con il Brighton, squadra in cui gioca l’esterno offensivo e che potrebbe decidere di mettere fine all’asta di mercato prima ancora che questa abbia inizio.