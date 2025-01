Milan, è fatta per l’attaccante: i dettagli dell’accordo

Il calciomercato del Milan ha preso un’accelerata con l’accordo trovato per il nuovo attaccante che arriva in rossonero.

Tutti i dettagli sono arrivati, in merito allo stesso accordo con il centravanti, dal giornalista ed esperto di calciomercato, Matteo Moretto, attraverso il suo profilo ufficiale di X.

Nel corso della serata è arrivata la notizia che i tifosi rossoneri, ma lo stesso allenatore del Milan, Sergio Conceicao, aspettavano. Si tratta dell’attaccante che i rossoneri cercavano da un po’ di tempo, con la grande occasione che si consuma in questi giorni finali della sessione invernale, con i rossoneri che vogliono cercare di chiudere quanto prima trovando la fumata bianca, nella settimana che arriva.

Mercato Milan, fatta per l’attaccante: trovato l’accordo

Avrebbe trovato l’accordo il Milan, col giocatore che i rossoneri potrebbero prendere anticipando la fortissima concorrenza in Europa.

In Serie A, sulle tracce del centravanti, c’erano sia il Napoli che la Juventus, con il giocatore che trasferendosi dal Feyenoord al Milan, coglierebbe al volo l’occasione di compiere il grande passo vivendosi un’esperienza ad altissimi livelli al Milan in Serie A, in un club che oltretutto gioca la Champions League, diventandone appunto il titolare.

Perché il bomber messicano vorrebbe eccome il Milan, avendo i rossoneri adesso un accordo col calciatore e che permetterà allo stesso club di Milano di presentarsi agli uffici del Feyenoord con le volontà del calciatore dalla propria. Toccherà convincere adesso il club, perché l’accordo si sarebbe trovato con Santiago Gimenez.

Milan scatenato: i dettagli dell’accordo per l’attaccante

Dopo l’affare Kyle Walker che è stato ufficializzato con la prima convocazione che potrebbe adesso arrivare per il terzino inglese, ecco che anche per l’attaccante si è mosso qualcosa. Come informa la stessa fonte, al momento, ci sarebbe un accordo con l’attaccante e si accelererà per convincere il Feyenoord a cederlo. Si tratta di Santiago Gimenez, attaccante col quale il Milan avrebbe accordato un contratto da tre anni e mezzo, con uno opzionale in più di fronte a degli obiettivi raggiungibili. Il fatto che l’accordo sia stato trovato, con sei mesi oltre ai tre anni, lascia immaginare proprio che sia per la voglia di prenderlo subito, nell’immediato, e non a fine stagione.

Dentro un attaccante e via un altro: chi lascia il Milan?

Potrebbe essere liberato Abraham, oltre a dover sistemare Jovic, con Camarda che farebbe da terzo attaccante dietro a Santiago Gimenez e Alvaro Morata. È questa l’idea del Milan che, sistemando quanto fatto nell’estate scorsa in un mercato in attacco non proprio all’altezza, è pronto alla rivoluzione che porta al bomber messicano.