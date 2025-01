Biltz di Giuntoli tra Napoli e Manchester United: subito alla Juventus

Il calciomercato della Juventus può regalare ancora dei colpi inaspettati e improvvisi: blitz di Giuntoli in queste ore.

I bianconeri stanno vivendo una stagione complessa sia a causa della sfortuna relativa ai troppi infortuni che per le difficoltà che si stanno vivendo in campo con i risultati che non arrivano e che rischiano di tenere la squadra di Thiago Motta fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione.

Le difficoltà della Juventus sono ben note a tutti, dirigenza in primis, e ora Cristiano Giuntoli sta provando a chiudere un altro affare clamoroso per costruire un futuro degno di nota e di grandissima qualità.

Calciomercato Juventus, blitz di Giuntoli: lo vuole subito

La Juventus ha ambizioni e obiettivi molto importanti per il futuro e vuole fare in modo che la squadra possa diventare sempre più forte e anche dal punto di vista numerico possa accrescere il numero di giocatori di qualità a disposizione di Thiago Motta.

In questa sessione di gennaio sono arrivati due rinforzi che possono essere importantissimi ma nelle ultime ore del mercato invernale potrebbe esserci ancora qualche altra sorpresa di grande rilievo per Thiago Motta e per tuto il calcio italiano.

Secondo le ultime notizie di mercato, Cristiano Giuntoli sta provando il blitz per prendere subito uno dei talenti più importanti del nostro campionato.

Giuntoli tenta lo strappo su Napoli e Manchester United

La volontà della Juventus è quella di costruire una rosa ancora più forte e capace di fare grandi cose sia in Serie A che in Champions League. I problemi sono ben noti a tutti ma non per questo l’asticella dei traguardi che si potranno perseguire in futuro.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus è in corsa per Patrick Dorgu. L’esterno danese del Lecce è uno dei calciatori migliori del nostro campionato e negli ultimi giorni è stato a un passo dal trasferimento al Manchester United, ma il Lecce ha deciso di rifiutare ogni offerta – al momento – per trattenere la sua gemma fino a fine stagione.

La Juventus vuole prendere subito Patrick Dorgu qualora arrivasse la cessione di Andrea Cambiaso nelle ultime ore del mercato invernale. La mossa di Giuntoli potrebbe lasciare di stucco anche il Napoli.

Dorgu-Juventus: affare da 40 milioni

Il futuro di Patrick Dorgu è diventato ormai di interesse comune e di dominio pubblico. I due club fortemente interessati al momento sono Napoli e Manchester United, che stanno ragionando con il Lecce sia per il presente ma anche direttamente per l’estate. E in questo contesto la Juventus sta pensando di inserirsi subito.

Se ci sarà la cessione di Cambiaso al Manchester City per 65 milioni di euro, la Juve offrirà 40 milioni al Lecce per prendere subito Dorgu e anticipare la folta concorrenza.