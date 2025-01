Milan-Rashford, salta tutto: Conceiçao è una furia, il motivo

Il Milan era in attesa di una risposta da parte di Rashford, ma il Diavolo non è più nelle condizioni di poter chiudere l’affare.

Conceiçao si aspettava di poter accogliere a Milanello l’attaccante inglese già nei prossimi giorni, ma un imprevisto ha difatti spianato la strada alla concorrenza, per la rabbia, ed il rammarico, dell’allenatore portoghese, che non aveva espresso nessun’altra preferenza per questo calciomercato, se non questa. Ovviamente è piuttosto prematuro parlare di affare saltato, anche perché il Milan continuerebbe ad essere in corsa per Rashford, ma l’impressione è che se prima c’era fiducia, adesso c’è parecchia cautela, perché le carte in tavola sono state completamente stravolte.

Salta l’ipotesi Rashford per il Milan: il motivo

Marcus Rashford si allontana sempre di più dal Milan. Se fino a qualche giorno fa si pensava che potesse essere lui il colpo d’effetto del Diavolo in questo calciomercato, ora non lo si fa più, anche perché nelle scorse ore la strategia del Diavolo è completamente crollata.

Nulla ancora di definitivo, anche perché dalle parti di via Aldo Rossi si continuerebbe a parlare sia con il Manchester United che con il fratello-agente del calciatore, ma l’impressione è che adesso la strada si sia fatta fortemente in salita, e neanche per volere delle parti coinvolte direttamente nelle trattative. L’approdo di Rashford al Milan potrebbe infatti saltare per colpa di terzi, o meglio, per delle visite mediche che non sarebbero state passate da colui il quale avrebbe dovuto lasciare il posto nello spogliatoio di Milanello al numero 10 del Manchester United.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi tedeschi di Sky Sport, il trasferimento di Noah Okafor al Lipsia avrebbe avuto un’altra battuta d’arresto, ma questa volta definitiva a quanto pare. Il calciatore svizzero non ha infatti passato i test fisici ai quali è stato sottoposto dal club della galassia RedBull, che non convinto dei risultati ha deciso di rispedire al mittente il calciatore, mettendo in seri guai in Milan.

Si complica Rashford al Milan

Questa cessione non s’ha da fare, sennò non si spiegherebbero le continue difficoltà che starebbero nascendo dietro il passaggio di Noah Okafor al RedBull Lipsia. Dopo una prima frenata la trattativa si era finalmente sbloccata, con il giocatore che nella giornata di ieri è anche volato in direzione Germania, dove nella mattinata di oggi si è sottoposto al consueto iter di visite mediche.

Peccato però che queste non siano andate bene, al punto che il club tedesco avrebbe rispedito indietro al Milan Okafor. E ora? Ora nulla. Il club rossonero cercherà di piazzare altrove lo svizzero per liberare il posto in rosa a Marcus Rashford, che rischia di essere così regalato alla concorrenza, cosa che Sergio Conceiçao potrebbe non perdonare, non solo alla propria dirigenza ma anche allo stesso Okafor. Staremo a vedere.