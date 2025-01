Milan, scelto il sostituto di Tomori: beffa Juventus

Potrebbe essere arrivata un’altra svolta per il calciomercato del Milan che si sta attivando sempre di più in questi giorni finali che possono essere decisivi per il futuro.

Il club rossonero valuta seriamente un possibile nuovo arrivo in ogni zona del campo e attenzione a quello che può accadere in attacco, ma anche in difesa. Perché adesso si sta parlando in maniera concreta di quello che può essere il futuro di Tomori pronto ad essere venduto dal Milan.

Il calciatore inglese non si sente più a suo agio e preso in considerazione, per questo motivo che sembra che il Tottenham ha intenzione di investire 30 milioni di euro per prenderlo e portarlo via dal club rossonero. Un’offerta che andrebbe ad accettare il Milan per poi usarla prendendo il sostituto.

Adesso ci sono delle novità che arrivano in merito a quello che può essere il grande colpo che andrebbe a piazzare il Milan in difesa comprando un giocatore giovane e forte e beffando così la Juventus che aveva provato in tutti i modi a prendere anche negli ultimi mesi per questo nuovo anno.

Calciomercato Milan: rivoluzione con un nuovo acquisto

Saranno decisivi e incandescenti gli ultimi giorni di calciomercato del Milan che ora valuta in maniera sempre più concreta quella che può essere la scelta di andare a prendere un nuovo giocatore per la retroguardia dove può uscire Tomori sempre più indirizzato verso il Tottenham e al suo posto c’è un nome su tutti che piace.

Occhio quindi alle ultime ore della sessione di riparazione dove il Milan può seriamente andare a chiudere la cessione di Fikayo Tomori e portare un nuovo innesto in rossonero, con il nome di Antonio Silva del Benfica in cima alla lista dei difensori centrali valutati che piacciono.

Sta provando a chiudere diversi colpi il Milan che ha dato via ad una rivoluzione e ora il nome di Antonio Silva può essere decisivo come rinforzo. Un centrale portoghese classe 2003 con procuratore il potente Jorge Mendes e con la Juventus che ci ha provato fino alla fine, ma il Benfica chiede non meno di 40 milioni di euro per liberarlo.