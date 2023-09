Miracolo per Rashford, il campione ha rischiato la vita: cos’è successo

Il bomber del Manchester United, Marcus Rashford, è stato protagonista di un terribile incidente con la sua Rolls Royce: l’auto è distrutta.

Il Manchester United non ha iniziato benissimo questa nuova stagione, anche se il successo di sabato a Burnley (0-1, rete di Bruno Fernandes) è servita per ridare un po’ di fiducia alla truppa allenata da Ten Hag. I Red Devils, attualmente al nono posto in Premier League, hanno bisogno soprattutto dei gol e delle prestazioni di Marcus Rashford, che finora è andato a segno solo una volta nel match dell’Emirates perso contro l’Arsenal (1-3).

Stando alle ultime notizie sembra anche piovere sul bagnato per Rashford e lo United. Il calciatore inglese, infatti, è rimasto vittima di un brutto incidente a poca distanza dal centro sportivo di Carrington. Come riportato dal Sun e anche da altre testate britanniche, Rashford è andato addosso a un’isola del traffico con la sua vettura, una Rolls Royce.

L’auto del giocatore del Manchester United ha poi abbattuto un palo. Lo schianto ha danneggiato seriamente il veicolo dell’attaccante dei Red Devils, tanto che la carreggiata era disseminata dei detriti dell’auto.

Terribile schianto per Rashford: il giocatore miracolosamente illeso

Il primo a soccorrere Rashford è stato proprio il match-winner dell’ultimo match di Premier dello United, Bruno Fernandes. Il portoghese è uscito dal centro sportivo di Carrington poco dopo il compagno di squadra e si è trovato davanti la scena dell’incidente e la Rolls Royce distrutta.

Fernandes ha prestato soccorso a Rashford e nel frattempo è arrivata anche la polizia, che però non ha eseguito alcun arresto. Solo uno spavento enorme per l’attaccante dei Red Devils e della Nazionale inglese, che è uscito illeso da uno schianto davvero terrificante.

Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, i giocatori del Manchester United sono rientrati in autobus da Burnley e sono stati lasciati proprio presso il centro sportivo di Carrington, dove hanno recuperato le loro auto per tornare a casa. Poco dopo si è verificato il brutto incidente con protagonista Rashford e la sua Rolls Royce da 800.000 euro.

Il giocatore ha confermato ai media di non aver avuto bisogno di un’ambulanza e di stare bene, anche se l’incidente gli è costato tre punti in meno sulla patente. “Grazie per il supporto” ha poi concluso Rashford nel suo messaggio pubblicato su Instagram, con cui ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi sulle sue condizioni.