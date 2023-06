Via con lo sconto: nessun dubbio, l’Inter ha deciso

Mercato pronti-via. I nerazzurri devono vendere, il primo della lista è un fuoriclasse di livello assoluto.

L’Inter negli ultimi mesi ha alzato due volte a Coppa Italia, una la Supercoppa Italiana e il 10 giugno si appresta a disputare la finale di Champions League all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul contro il Manchester City. Un percorso di rango, se non fosse per i due scudetti che Simone Inzaghi non è riuscito a portare in dote dopo quello vinto da Antonio Conte.

I due titoli, andati rispettivamente al Milan e al Napoli, avevano fatto storcere il naso alla piazza meneghina, come sempre molto ambiziosa e poco incline a stagioni in grigio. Ora la musica è cambiata e l’ex allenatore della Lazio è saldamente l’inquilino della Pinetina.

L’Inter, terza in classifica a 69 punti, può ancora ambire a superare la Lazio a +2 in classifica, ma l’obiettivo Champions è già in cassaforte, soldi indispensabili per il club di Steven Zhang.

La squadra nerazzurra, come noto, per ottenere certi risultati ha dovuto fare il passo più lungo della gamba. Tra un prestito e l’altro, se Steven Zhang entro maggio 2024 non avrà trovato i 300 milioni circa da rifondere ad Oaktree perderà il club che passerà nelle mani del fondo americano. Come riporta calcioefinanza.com, in realtà il bilancio al 30 giugno 2022 presenta sì un disavanzo pari a 140 milioni di euro, cratere importante ma comunque meglio del -245,6 milioni registrato 12 mesi prima.

Inzaghi dà l’assenso: Marcelo Brozovic è sul mercato

Zhang sorride anche per il fatturato, passato in un anno dai 364,7 milioni a 439,6 milioni, primato della sua presidenza. Resta però alta l’incidenza dei costi del personale, con un notevole gap tra i ricavi e i costi caratteristici: le spese per stipendi, premi e ammortamenti, pari a 283 milioni, assorbono l’86% dei guadagni.

Ovvio che proprio in queto ambito bisogna tagliare e ad esito di questa stagione il club, insieme con il tecnico Simone Inzaghi, hanno deciso di rinunciare a Marcelo Brozovic.

Il capitano, 30 anni compiuti il 16 novembre e un contratto top da 6 milioni netti fino al 2026, pur restando un giocatore importante, in stagione ha pagato dazio allo stato fisico. Per una lesione alla coscia ha saltato dall’ottava alla dodicesima giornata di campionato. Break anche dalla 16ma alla 20ma per un problema al polpaccio. In assenza del faro di Zagabria, Inzaghi ha trovato la soluzione Hakan Calhanoglu, e il turco non ha fatto rimpiangere il titolare. Inoltre in rosa c’è anche il 2002 Kristjan Asllani, ragioniere nato acquistato dall’Empoli ad agosto per circa 15 milioni tra prestito e riscatto.

Constatata la crescita dell’ex Milan, visto che Calhanoglu ha due anni di meno e fino al 2024 costerà solo 5 milioni netti, l’ad Marotta e il ds Ausilio hanno optato per una sua cessione. L’età è quella giusta per massimizzare una cessione, visto che Chelsea, Arsenal, Barcellona e Real Madrid non hanno nascosto le attenzioni per il regista. Si parte da una base d’asta di almeno 35 milioni.