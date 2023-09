Hazard-Serie A: la firma è da Champions

Eden Hazard potrebbe firmare presto con il suo nuovo club: un vero e proprio colpaccio in ottica Champions League.

Tra i tanti possibili colpi a zero che stanno stuzzicando i vari big club europei c’è soprattutto quello di Eden Hazard. Il Real Madrid ha infatti deciso in estate di interrompere anzitempo il rapporto con il giocatore nonostante un contratto fino al 2024.

L’esperienza del fantasista belga con i Blancos non è stata memorabile: solo 76 presenze in quattro stagioni per l’ex Chelsea, che ha messo a segno 7 reti tra Liga, Copa del Rey e Champions League.

Uno score decisamente non all’altezza delle aspettative, con Carlo Ancelotti che ha prima messo ai margini Hazard e ha poi dato il via libera per l’addio. In molti immaginavano che Hazard riuscisse a trovare un nuovo club durante il calciomercato estivo ma il fantasista della Nazionale belga è ancora senza squadra e addirittura filtra un’ipotesi di un possibile ritiro dal calcio giocato, che a 32 anni farebbe davvero tanto rumore.

Tuttavia, stando alle indiscrezioni pare che nelle ultime ore ci sia stato un contatto da seguire con molta attenzione, che potrebbe improvvisamente cambiare le carte in tavola. Secondo quanto riportato dal sito Elgodigital.com, infatti, non ci sarebbe solo il Feyenoord sull’ex giocatore di Real Madrid e Chelsea. Il trasferimento di Yannick Carrasco all’Al-Shabab costringe l’Atletico Madrid a trovare un valido sostituto: la scelta sembra essere ricaduta proprio su Eden Hazard, che può ricoprire proprio quel ruolo sulla fascia sinistra lasciato libero da Carrasco.

Hazard, l’Atletico Madrid fa sul serio: pronta l’offerta

Diego Simeone gradirebbe molto avere a disposizione un giocatore delle qualità di Hazard, ma i Colchoneros non possono ovviamente garantire al giocatore i 15 milioni di euro che percepiva con i Blancos. L’Atletico Madrid vorrebbe approfittare dell’opportunità di prenderlo a zero, ma c’è comunque bisogno che l’ex Chelsea abbassi molto le sue pretese economiche.

Anche se i suoi anni al Real non sono andati bene i tifosi dei ‘Materassai’ sono convinti che Hazard potrebbe ritrovarsi con l’altra squadra della capitale. Al momento l’interesse dell’Atletico Madrid sembra quello più concreto, anche se altre squadre restano alla finestra. Come accennato nelle ultime settimane si è parlato di un avvicinamento del Feyenoord, mentre altre fonti rivelano che Hazard sarebbe molto tentato da un ritorno nel suo Belgio (si è fatto avanti l’Anversa, ndr). Infine pare che anche il Galatasaray di Okan Buruk rappresenti una possibile opzione per il fantasista belga.

Se davvero Hazard dovesse firmare per l’Atletico Madrid il tecnico dei Colchoneros potrebbe mandarlo in campo nella sfida di Champions contro la Lazio. In quell’occasione Hazard ritroverebbe Maurizio Sarri, con cui ha disputato un’eccellente stagione al Chelsea vincendo anche l’Europa League.