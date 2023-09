Mourinho: dichiarazione clamorosa, tutti increduli

Altra dichiarazione clamorosa da parte di José Mourinho, l’allenatore della Roma non le ha mandate a dire: è successo in conferenza stampa

La strabiliante prestazione messa in scena durante la sfida contro l’Empoli ha dato il via alla stagione della Roma. I giallorossi hanno tanto tempo a disposizione per recuperare il terreno perso subito in campionato, dopo le prime tre partite letteralmente da dimentica.

La squadra guidata da José Mourinho è composta da alcune pedine in grado di fare la differenza in un contesto come quello della Serie A, ma permangono dei dubbi circa le condizioni psicofisiche. In particolare, Paulo Dybala non è riuscito finora a ritrovare continuità in campo, il che rappresenta una problematica abbastanza rilevante. D’altronde, quando c’è l’argentino tutto il resto s’illumina.

Ne beneficia, ovviamente, pure il suo partner d’attacco Romelu Lukaku, non esattamente uno qualunque. In Italia Big Rom può essere persino dominante, però necessita di un po’ di tempo per entrare in condizione. Ad ogni modo, c’è la sensazione che questa Roma possa venir fuori sempre di più nelle prossime settimane, regalando buone soddisfazioni ai propri tifosi.

Mourinho torna sulla finale di Budapest: lo Special One non ha dubbi

La rosa, almeno sulla carta, è più che valida: serve che lo Special One dia un plus ai giocatori, in più un po’ di buona sorte sul fronte infortuni non guasterebbe. L’obiettivo principale della ‘Magica’ è senz’altro la qualificazione in Champions, che il club capitolini potrebbe centrare anche tramite un eventuale trionfo in Europa League.

In tal senso, sappiamo bene quanto Mourinho tenga alle competizioni europee, di conseguenza il traguardo Dublino appare tutt’altro che irraggiungibile. Intanto, brucia ancora l’epilogo amaro della finalissima di Budapest, dove la Roma avrebbe meritato di alzare la coppa.

Quella partita a Mourinho non è andata giù e probabilmente non accetterà mai ciò che è successo lo scorso 31 maggio fra le mura della Puskas Arena. Così come non lo accetteranno mai pure i tifosi giallorossi, pienamente convinti di aver subito una grande ingiustizia firmata dall’arbitro Anthony Taylor.

Il tecnico portoghese non è uno che si lascia scivolare le cose addosso. Tant’è che alla vigilia del debutto europeo sul campo dello Sheriff, Mourinho (squalificato dall’Uefa per quattro giornate) è tornato sullo spinoso argomento in conferenza stampa senza troppi giri di parole.

“Fino all’ultimo giorno di carriera e anche oltre, io continuerò a ripetere che la finale di Budapest noi non l’abbiamo persa. Lo dirò ogni volta che mi troverò a parlare di quella partita“, ha dichiarato l’allenatore ex Inter, Real Madrid e Chelsea. Insomma, il pensiero del mister lusitano è chiarissimo. Adesso, però, è tempo di superare il passato, poiché il futuro può essere assai luminoso.