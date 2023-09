Roma, Mourinho disperato: l’infortunio è serio, i tempi di recupero

La Roma di José Mourinho deve gestire la questione infortuni: ora il portoghese è disperato, i tempi di recupero sono lunghi.

I giallorossi hanno certamente migliorato la rosa negli uomini a disposizione dello Special One ma non è stata risolta l’annosa problematica legata agli infortuni. I rischi sono sempre dietro l’angolo e la rosa è continuamente esposta a situazioni spiacevoli che possono compromettere il normale svolgimento della stagione. Anche qualche giorno fa Mourinho si è lamentato della condizione fisica di alcuni dei suoi calciatori e ora l’infortunio semrba serio.

La squadra è chiamata a una prova di forza contro il Torino, campo spesso benevolo per le sorti dei giallorossi.

Roma, ansia infortuni: c’è un grosso problema

La Roma è al centro di numerose difficoltà che rischiano di essere problematiche in vista del futuro. Il club giallorosso è chiamato a fare il definitivo salto di qualità nelle prossime partite per tornare a vivere da protagonista il campionato. I risultati mancano ancora ma la squadra sembra in netta ripresa rispetto all’inizio della stagione.

Il problema principale della Roma è legata alla questione infortuni che rischia di compromettere gli obiettivi stagionali che sono molto importanti.

Mourinho è in ansia per i problemi che stanno costringendo la squadra a perdere pezzi pregiati di settimana in settimana.

Infortunio Roma, le condizioni di Renato Sanches

La Roma perde Renato Sanches per infortunio. Il centrocampista portoghese è arrivato tra il clamore del pubblico romanista che avrebbe voluto vederlo al 100% sin dalla prima giornata ma sono arrivate subito delle difficoltà importanti per gestire la sua condizione fisica.

Renato Sanches si è fermato nel corso della penultima partita e ora il suo infortunio rischia di essere molto serio. Mourinho è già disperato rispetto alla sua condizione fisica perché non riesce a capire i motivi che costringono a tenerlo fuori dal campo in diversi momenti della stagione.

Le condizioni di Renato Sanches sono da tenere sotto controllo giorno dopo giorno. Il problema ai flessori potrebbe essere molto serio e Mourinho rischia di perderlo per molto tempo.

I tempi di recupero di Renato Sanches: quando torna

Renato Sanches è out per infrotunio. Il centrocampista portoghese si sottoporrà oggi agli esami strumentali del caso per capire quando tornerà in campo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Renato Sanches resterà fuori per 2-3 settimane e salterà le prossime 3-4 partite. Un problema in più da tenere in considerazione da dover gestire al meglio.

L’ansia infortuni che attanaglia la Roma riguarda anche tanti altri calciatori e Mourinho dovrà vivere con la stessa “ansia” già vissuta nella passata stagione. I rischi sono molteplici e riguardano tutti i top player che nel corso della loro carriera hanno spesso avuto problemi continui.