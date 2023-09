Neymar e Messi “all’inferno”: PSG sotto attacco, non se lo meritava

L’ex attaccante del Paris Saint Germain, Neymar, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti sul club transalpino: coinvolto anche Messi

Il ‘nuovo’ Paris Saint Germain targato Luis Enrique ha raccolto otto punti nelle prime quattro partite di campionato. La scorsa domenica i parigini hanno rifilato un poker sontuoso al Lione, grazie alla doppietta del solito Kylian Mbappe, Marco Asensio ed Achraf Hakimi.

L’obiettivo del tecnico spagnolo adesso è trovare il più in fretta possibile la quadra definitiva, lasciandosi immediatamente alle spalle le partenze di due fenomeni come Lionel Messi e Neymar Junior. L’argentino, come noto, è andato via a parametro zero, sposando in seguito la causa dell’Inter Miami di David Beckham. Niente Arabia Saudita dunque, a differenza dell’attaccante brasiliano. Quest’ultimo, in particolare, ha scelto di unirsi all’Al-Ahli, che gli ha garantito un ingaggio super.

Abbiamo a che fare con un biennale da ben 180 milioni di euro. La compagine francese, invece, ha dato il via libera accordandosi sulla base di un’offerta intorno ai 90 milioni. Cifre da capogiro, di fronte alle quali diventa assai complicato rifiutare. Il PSG non considerava più Neymar membro integrante del progetto tecnico ed entrambe le parti in causa hanno convenuto che la soluzione migliore fosse separarsi.

PSG, Neymar va giù pesante: “Io e Messi abbiamo passato l’inferno”

I tifosi francesi riponevano grandi speranze in O’Ney e nella leggenda vivente di Rosario. Ma le due stelle hanno deluso fortemente le aspettative. Messi ha ritrovato entusiasmo in MLS, dettaglio che gli permetterà di terminare la sua forse irripetibile carriera nel migliore dei modi. Ha già segnato diversi gol in America e l’affluenza dei supporters nel campionato statunitense è aumentata in maniera notevole.

In parecchi si recano allo stadio quasi esclusivamente al fine di assistere alle giocate incredibili del classe ’87. Messi ha conquistato tutti in pochissimo tempo, deliziando i vari fan attraverso dei numeri pazzeschi. Pare proprio che si sia lasciato definitivamente alle spalle il passato abbastanza cupo in quel di Parigi.

La mancata conquista della Champions League ha fatto sì che il livello di tensione raggiungesse dei picchi importanti. Neymar e Messi non erano più ben accetti nella capitale francese, ragion per cui fare le valigie ed andarsene era diventato praticamente inevitabile. Il numero dieci della nazionale verdeoro, dal canto suo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle scorse ore sulla complicata avventura all’ombra della Tour Eiffel, utilizzando termini molto forti che sicuramente faranno discutere nei giorni a venire.

Il calciatore di Mogi das Cruzes, intervenuto ai microfoni di ‘Globoesporte’, parla pure per Messi e va giù duro: “Lui è andato in paradiso con l’Argentina, mentre con il Paris Saint Germain tutti e due abbiamo passato l’inferno“. Una frase che non lascia a tante interpretazioni. L’ennesima dimostrazione che non bastano i nomi per vincere, serve molto altro.