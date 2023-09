Vinicius in Italia: blitz della stella del Real Madrid

La stella del Real Madrid, Vinicius Jr, ha effettuato un blitz in Italia nelle scorse ore, postando alcuni scatti sui social: ecco il motivo

Non è un momento fantastico per Vinicius Junior. La stella di proprietà del Real Madrid non potrà esprimere il proprio talento sul campo per diverse settimane, a causa di un serio infortunio. L’esterno brasiliano è andato ko nella partita allo stadio Balaìdos contro il Celta Vigo, dopo uno scatto avvenuto all’11esimo minuto di gara.

Inizialmente l’attaccante classe 2000, che lo scorso 12 luglio ha raggiunto la soglia dei 23 anni, si è fatto applicare una fasciatura alla coscia ed è poi tornato in campo. Ma il calciatore non è stato in grado di proseguire e a quel punto si è visto costretto a chiedere immediatamente il cambio alla panchina.

Altra tegola per mister Carlo Ancelotti e per i ‘Blancos’, che prima di Vinicius avevano già perso Thibaut Courtois ed Eder Militao (rottura del legamento crociato per entrambi). Purtroppo anche la stella ex Flamengo ne avrà per un po’: la previsione è che il numero 7 della compagine spagnola possa tornare a disposizione di Ancelotti per la gara di campionato contro l’Osasuna, in programma il 7 o l’8 ottobre.

Ad ogni modo, non è totalmente da escludere che i tempi di recupero si accorcino. nei giorni a venire. Dipenderà pure da quanto si impegnerà l’attaccante al fine di rientrare il più in fretta possibile. In tutto ciò, si registra una notizia positiva: il tendine non è interessato.

In caso contrario, i tempi di recupero sarebbero stati molto più lunghi (vedi quello che è successo ad Ousmane Dembele). Di certo Vinicius salterà il derby di Madrid, previsto per il 24 settembre in casa dei ‘Colchoneros’ guidati da Diego Simeone. Starà, dunque, ad Ancelotti capire come rimpiazzare al meglio il gioiello di Sao Gonçalo, anche dal punto di vista tattico.

Vinicius Junior vola in Italia: ecco il motivo

Nel frattempo, il fuoriclasse brasiliano è volato in Italia, per la precisione a Monza. Nella città brianzola, come noto, ogni anno va in scena il GP d’Italia della Formula 1, l’evento su quattro ruote più atteso del nostro paese.

Il Gran Premio è andato in scena domenica 3 settembre e a vincerlo è stato il solito Max Verstappen. Secondo, invece, il suo compagno di team Sergio Perez, il quale nel finale ha strappato la terza piazza a Charles Leclerc, su Ferrari. Anche stavolta erano veramente numerosi i vip presenti alla gara.

E come avrete intuito c’era anche Vinicius Junior, che sul proprio profilo Instagram, dove conta ben 41,6 milioni di followers, ha postato delle immagini che lo ritraggono in compagnia dei famosi piloti Lewis Hamilton e Pierre Gasly. Dopodiché, l’attaccante ha fatto ritorno a Madrid a bordo di un aereo privato. Dopo il legittimo piacere, è tempo di rituffarsi sul dovere.