Plusvalenza totale: 30 milioni per il Milan

Un calciatore in forza al Milan potrebbe trasferirsi in Premier League: Roberto De Zerbi punta il colpo rossonero, plusvalenza da 30 milioni

Negli ultimi giorni è tornato il campanello d’allarme relativo agli infortuni nel mondo Milan. Anche stavolta mister Stefano Pioli deve gestire una situazione non semplice a causa delle cattive notizie provenienti dall’infermeria. E la sosta delle nazionali, inevitabilmente, incide non poco da questo punto di vista.

Ad ogni modo, quest’anno il tecnico emiliano può sicuramente contare su una rosa più ampia e corposa. Tale dettaglio rappresenta una delle differenze principali rispetto alla passata stagione e non va assolutamente sottovalutato. Oggi, infatti, le seconde linee sono pedine del calibro di Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Yunus Musah.

Giovani estremamente interessanti che possono crescere molto, ma allo stesso tempo vantano già un bagaglio d’esperienza importante. Ciò consente loro, almeno sulla carta, di dare un contributo significativi alla causa milanista già nel presente. Se l’obiettivo è tagliare il traguardo Scudetto, serve necessariamente costruire una panchina forte.

Meglio non rischiare di giungere a conclusioni troppo affrettate, però la sensazione è che la dirigenza meneghina abbia svolto egregiamente il proprio lavoro nel corso della campagna acquisti estiva. L’unico reparto dove il club lombardo non è intervenuto minimamente è quello difensivo. In parecchi sostengono che un nuovo difensore centrale di spessore sia il tassello mancante di una squadra che comunque nel complesso si è decisamente rinforzata.

Calciomercato Milan, addio da 30 milioni e plusvalenza (quasi) totale: il destino è segnato

Durante le prime tre partite del campionato di Serie A mister Pioli si è affidato alla coppia Fikayo Tomori e Malick Thiaw, ma l’ex Chelsea è solito rendersi protagonista in negativo di cali di concentrazione abbastanza preoccupanti. Un qualcosa che si è verificato pure nel secondo tempo del big match contro la Roma, quando il direttore di gara ha espulso Tomori per doppia ammonizione.

Fallo ingenuo del calciatore inglese e il prezzo da pagare è l’assenza nel Derby della Madonnina per squalifica. Risalgono, dunque, le quotazioni di Pierre Kalulu, il quale però al momento rimane ugualmente il primo cambio in difesa. A proposito di Kalulu, di recente si è parlato di una possibile partenza del francese classe 2000 (23 anni compiuti il 5 giugno).

Ormai la strategia del Milan sul calciomercato è chiara a chiunque. La parola d’ordine è autofinanziamento. I rossoneri hanno sfruttato alla grande la cessione di Tonali al Newcastle per potenziare la truppa a disposizione. Ebbene uno dei maggiori indiziati ad abbandonare la nave in ottica futura è proprio l’ex Lione.

Il destino potrebbe condurlo in Premier League, campionato in cui si registra l’interesse concreto da parte del Brighton targato Roberto De Zerbi. Il prezzo si attesta intorno ai 30 milioni di euro, considerando che la scadenza del contratto è prevista per il 30 giugno del 2027. Si tratterebbe quasi di una plusvalenza totale per il Milan, che nel 2020 pagò Kalulu circa un milione di euro. Niente male.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI