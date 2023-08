Calciomercato: Alexis Sanchez in Serie A, sgarbo all’Inter

Il nome di Alexis Sanchez, di anno in anno, continua ad accendere i sogni di mercato di tante big. In Serie A e non solo. Il campione cileno si sta preparando a tornare in Italia ma a sorpresa non all’Inter, bensì in una delle grandi rivali dei nerazzurri. Che dunque incassano un doppio sgarbo.

Sembrava essere giunto sul viale del tramonto, come si suol dire, dopo le recenti esperienze prima al Manchester United e poi all’Inter. Soprattutto per il poco spazio avuto a disposizione, in particolar modo in nerazzurro. All’Olympique Marsiglia, però, si è ritrovato ed è tornato a brillare, dimostrando una volta di più tutto quello che è il suo straordinario valore. Allo stato attuale delle cose è senza contratto, dal momento che era legato da un annuale al club francese. Un profilo del genere, anche per questioni economiche, non può non entusiasmare ed ora un club italiano ci sta lavorando, facendo uno sgarbo all’Inter.

Il cileno va dai rivali dell’Inter

Come detto, sono tanti i club che si stanno muovendo sulle tracce di Alexis Sanchez. Da Botafogo e Santos in Brasile fino ad arrivare all’Inter ed al Barcellona in Europa. A sorpresa, però, il suo futuro potrebbe essere altrove, in un club mai accostato al suo nome prima.

Stando a quanto raccontato da SpazioMilan, infatti, il cileno si è proposto anche al Milan, che come è noto a tutti è alla ricerca di un attaccante. Essendo senza contratto, può essere tesserato a parametro zero e rappresentare una boccata d’ossigeno per le casse rossonere. In tal senso il giocatore è consapevole che la sua carriera sta per finire e vuole regalarsi un’altra chance in una big, per giocare anche la Champions. Con l’Inter bloccato dalla mancata cessione di Correa, ecco che quella del Milan diventa una pista caldissima.

Alexis Sanchez al Milan, colpo gratis

Si tratta di un profilo che può essere estremamente funzionale al sistema tattico di Stefano Pioli. Seppur con caratteristiche diverse da quelle di Olivier Giroud, può ricoprire con enormi risultati il ruolo di centravanti. Attenzione, però, dal momento che può giocare con fantastici risultati tanto da seconda punta quanto da esterno sinistro, rappresentando una pedina duttile di enorme qualità. Insomma, attenzione al futuro di Alexis Sanchez, che si avvicina a prescindere al ritorno a Milano. Che sia Milan o Inter.