Martina Fusco lascia senza fiato: il costume non la contiene

L’ultima foto postata su Instagram da Martina Fusco ha riscosso grande apprezzamento tra i fan: il costume non regge le sue curve.

Lo scorso giugno la modella Martina Fusco ha dato alla luce Ethan, il bimbo nato dal suo amore con Nikita Contini, portiere della Reggina. La coppia aveva parlato molto di questo arrivo anche sui social, spiegando di vivere intensamente l’attesa e di non vedere l’ora di poter abbracciare il loro primogenito.

Martina Fusco, in un’intervista di qualche mese fa, ha detto chiaramente che quello che sta vivendo è il periodo più bello della sua vita, caratterizzato da un miscuglio di emozioni.

Chiaramente la gravidanza ha portato con sé anche qualche difficoltà che hanno fatto sentire la modella un po’ debole, ma ora tutto è superato e i due innamorati possono godersi la loro famiglia allargata. “Un figlio migliorerà soltanto la mia vita“, aveva detto Martina Fusco nell’intervista: la showgirl ha poi affermato di sentirsi pronta per tornare a fare televisione, senza escludere la partecipazione a qualche reality.

I telespettatori italiani la ricordano soprattutto per le partecipazioni televisive a programmi come La Pupa e il Secchione e Ciao Darwin, rispettivamente nel 2020 e nel 2019. Non è tutto, perché un paio di estati fa la Fusco ha anche lanciato sul mercato la propria collezione di costumi da bagno M12.

Martina Fusco, scatto sensazionale: pioggia di like per la modella

Tutto sembra andare bene per Martina Fusco, sia dal punto di vista professionale che sul piano privato. La modella può inoltre contare su un grande seguito su Instagram: sono oltre 384.000 i follower che seguono quotidianamente la compagna di Nikita Contini e che restano spesso a bocca aperta di fronte ai suoi scatti mozzafiato.

Proprio una delle ultime foto pubblicate su Instagram dall’ex Ciao Darwin ha riscosso un grande successo tra i fan: la modella è già riuscita a tornare in ottima forma dopo la gravidanza. Nello scatto Martina Fusco si mostra in piedi in una stanza, con lo sguardo rivolto verso la fotocamera. La showgirl indossa uno splendido costume viola, probabilmente un modello della sua linea M12 (anche se non viene precisato, ndr).

Il due pezzi esalta le straordinarie curve della Fusco, con la parte di sopra che contiene a fatica le generose forme della modella. Nella didascalia in aggiunta alla foto Martina Fusco si limita a postare un cuore di colore viola. I commenti alla foto sono stati disattivati ma i fan avranno certamente apprezzato lo scatto strepitoso della Fusco, come si può intuire dagli oltre 15.200 like.